Jena. Wir geben einen Überblick über die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen.

In Jena weihnachtet es ausgiebig

Die Jenenser brauchen keineswegs auf die großen Weihnachtsmärkte nach Erfurt oder Nürnberg fahren, sind doch in vielen Ecken der Stadt in den Adventswochenenden atmosphärisch schöne Märkte besuchbar. Wir geben einen Überblick, wo man sich im Lichterglanz mit feinen Köstlichkeiten und mehr gemütlich machen kann.

Jenaer Weihnachtsmarkt

Ob nun für einen Bummel um die 100 Stände, für einen Blick auf das erleuchtete Jena vom Riesenrad aus oder zum Lauschen des Turmblasens jeden Tag um 17 Uhr: Der Jenaer Weihnachtsmarkt ist einen Besuch wert. An den ersten drei Adventswochenenden öffnet zudem die Wichtelstube im Rathausdurchgang, wo die kleinen Besucher Geschenke basteln können, außerdem ist an vielen Tagen Programm auf der Marktbühne - von Chormusik über Puppentheater bis zu Tänzen. Die Händler haben bis 20 Uhr ihre Stände geöffnet.

Geöffnet bis zum 23. Dezember, täglich 10 bis 21 Uhr

Historischer Weihnachtsmarkt

Im Faulloch zwischen Johannistor und Pulverturm kommen Liebhaber historisch anmutender Geselligkeit auf ihre Kosten. Zwischen mittelalterlicher Musik, Handwerk und Feuershow erleben sie eine andere Atmosphäre abseits vom großen Rummel. Johannistor und Pulverturm sind zudem freitags bis sonntags, 13 bis 18 Uhr geöffnet (Eintritt 2 Euro, ermäßigt 1 Euro). Mit dem Eintrittsbon erhalten Besucher an der Drachenschänke auf dem historischen Weihnachtsmarkt 50 Cent Rabatt auf Heißgetränke.

28. November bis 15. Dezember,

täglich ab 11 Uhr

Imaginata

Endlich wieder Weihnachtsmarkt im Technischen Denkmal. Nachdem im vergangenen Jahr die Imaginata saniert wurde, können jetzt Gäste nicht nur wieder ihr Wissen testen, sondern auch einen besonderen Markt erleben. Es gibt Schönes zum Selbermachen oder zum Kaufen. Der Eintrittspreis von 4 Euro fließt in ein Tombola-Los, mit etwas Glück kann ein Gewinn mit nach Hause genommen werden.

Geöffnet am Sonnabend, 30. November, sowie Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Löbstedter Straße 67

Lützeroda

Hinter dem zwölften Weihnachtsmarkt in Lützeroda steckt wieder ein guter Zweck. In beschaulicher Atmosphäre können die Besucher Glühwein, Süßes und Deftiges verkosten, der Gewinn und weitere Spenden werden weitergereicht. So konnten die Organisatoren im Vorjahr 1000 Euro an das Haus Ekk-stein der Elterninitiative für krebskranke Kinder vergeben.

Geöffnet am Sonnabend, 7. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Zum Rundling

Isserstedt

Auf der Waldbühne in Isserstedt gestaltet der Dorfclub am Sonnabend, 30. November, einen gemütlichen Nachmittag mit Spielen, Basteleien und Musik. Der Weihnachtsmann eröffnet den Markt gegen 14 Uhr, anschließend treten die „Naturschwärmer“ der Kindertagesstätte auf. Ab 16 Uhr spielt der Posaunenchor Isserstedt. Rund um die Feuerstellen können die Besucher heiße Getränke schlürfen und weitere Leckereien verspeisen.

Geöffnet am Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr, Waldbühne Isserstedt

Lobeda

Das weihnachtliche Stadtteilfest „Lasst Lobeda leuchten!“ fügt sich ein in Lobedas lebendigen Adventskalender. Als elftes Türchen wird den Anwohnern ein Nachmittag in der Vorweihnachtszeit organisiert. Ob aktiv im Lichterlabyrinth, kreativ in der Druckwerkstatt oder beim Gestalten von Windlichtern – an die Besucher ist rund um das Zentrum Kubus gedacht. Das Weihnachtscafé ist geöffnet und das Lagerfeuer brennt.

Geöffnet am Mittwoch, 11. Dezember, ab 16 Uhr, Kubus, Theobald-Renner-Straße in Jena

Drackendorf

Die Weihnachtswichtel vom Heimatverein laden zum Naschmarkt „Beste Zutaten“ in den in diesem Jahr fertig gestellten Anbau vom Pavillon im Drackendorfer Park ein. Die Zubereitung der Köstlichkeiten erfolgt in Handarbeit, die Weihnachtswichtel legten Wert auf Originalität, nicht auf Stückzahl. So wird es die Drackendorfer Lebkuchen-Taler in einer streng limitierten Anzahl von 50 Stück geben. Konfitüren, Eierlikör sowie Feines für die Kinder kann verköstigt werden. Um 16 Uhr überrascht am Kriegerdenkmal der Weihnachtsmann die Kinder mit kleinen Geschenken und führt mit einem Lampionumzug durch den Park zum Pavillon.

Geöffnet am Sonnabend, 30. November, ab 15.30 Uhr, Pavillon im Drackendorfer Park

Kunitz

Nach der gelungenen Premiere 2018 gibt es eine Neuauflage des Weihnachtsmarktes am Sonntag in Kunitz. Unter dem Dach des Kultur- und Heimatvereines von Kunitz präsentieren und verkaufen ab Sonntag, 1. Dezember, sechs kreative Frauen ihre selbstgemachten Produkte: Jana Blumenstein (Deko aus Holz), Daniela Lubitz (Weihnachtsschmuck), Cindy Bigesse (Genähtes aus Stoff), Claudia Alff (Papiersterne), Annette Krahnert (Seife) und Skadi Buchheister (Gewebtes). Kerstin Wiesenack vertritt den Kunitzer Malzirkel und bietet Karten und Kalender an. An den Adventswochenenden ist der Kunitzer Weihnachtsmarkt jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Absprache können auch Öffnungszeiten außerhalb dieses Zeitraumes unter Tel. (0171) 6507779 vereinbart werden.

Geöffnet ab Sonntag, 1. Dezember, 14 Uhr, Alte Schule (Lange Straße)

Ziegenhain

Am ersten Wochenende im Dezember schmückt sich auch Ziegenhain adventlich heraus. Stände mit verschiedenen Angeboten wie Getöpfertes, Honig, Schmuck, Stoffe und Patchwork sind in der Edelhofgasse, in drei angrenzenden Höfen und sowie im Vereinshaus geöffnet. Der Scherenschleifer vom Hofladen Nr. 5 in Kleinromstedt wird vor Ort sein und stumpfe Messer und Scheren schärfen, Liköre und Konfitüren sind im Angebot. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können Kinder und Junggebliebene in der Turmstube der Marienkirche Märchenfilme schauen, die mit einem historischen Filmprojektor gezeigt werden. Ab 14.30 Uhr wird es in der Winterkirche die Möglichkeit zum adventlichen Basteln geben. Das junge Gesangsquartett „Lycksalig Ensemble“ wird um 15.30 Uhr in der Marienkirche eines kleines Konzert mit weihnachtlichen Liedern sowie geistlichen Gesängen der Renaissance, barocke Choräle und romantische Volkslieder geben. Nach alten Brauch kommt zudem der „Kleine Andreas“ für die Kinder zu Besuch: Sie sagen das Andreasgedicht auf und erhalten als Lohn Süßigkeiten.

Geöffnet Sonnabend, 30. November, ab 11 Uhr, um die Marienkirche in Ziegenhain

Wöllnitz

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr stellen am Samstag den Weihnachtsbaum in Wöllnitz auf, Gäste dürfen beim Schmücken helfen. Dazu brennt der Rost, glüht der Wein und wartet der Stollen auf seinen Verzehr. Selbst ein kleiner Weihnachtsmarkt wird aufgebaut.

Samstag, 30. November, 15 Uhr, Dorfplatz Wöllnitz

Schlegelsberg

Wie auch schon im Vorjahr laden die Panorama-Gaststätte Schlegelsberg und der Siedlerverein Schlegelsberg zu einem kleinen Weihnachtsmarkt in und um die Gaststätte ein. Neben musikalischen Darbietungen und Bastelständen für die Kleinen wird auch der Besuch des Weihnachtsmannes versprochen.

Samstag, 30. November, ab 15 Uhr, Panorama-Gaststätte Schlegelsberg