In Jena wird jetzt mit dem langen Arm gegossen

Jena. Bei der Bewässerung im Stadtgebiet fährt der Kommunalservice in dieser Saison erstmals den vollautomatischen Gießarm aus.

Der Gießarm befindet sich an einem Multicar, dessen Fahrer bisher mit dem Schlauch den Pflanzen ihr Wasser brachte. Jetzt geht das per Knopfdruck und ohne, dass der Mitarbeiter das Fahrzeug verlassen muss. Auch lassen sich Wasserdruck und Regenart genau steuern.

Der Wassertank fast 2000 Liter und kann an der Saale nachgefüllt werden. Wenn der Multicar nicht direkt bis zum Beet vorfahren kann, gibt es hinten immer noch den guten alten Schlauch. Das Foto entstand am Dienstag am Ernst-Abbe-Platz, wo in diesem Jahr erstmals Blumen wachsen.