In Lobeda wird das Wohnheim zur Studenten-Residenz

Jena Studierendenwerk investiert 2,4 Millionen Euro in 89 Einzel-Appartements. Land schießt 1,3 Millionen zu und will auch ansonsten helfen.

In der Lobedaer Schlegelstraße 8 macht das Studierendenwerk den Fünfer komplett. In der Straße waren bereits drei weitere Blocks sowie das Wohnheim auf der gegenüberliegenden Seite modernisiert worden. Nun ist das letzte Gebäude an der Reihe. Das Studierendenwerk investiert etwa 2,4 Millionen Euro in 89 möblierte Einzel-Appartements. Der Freistaat Thüringen schießt 1,3 Millionen Euro zu.

Zur Übergabe des Förderbescheides fuhr Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Freitag nach Lobeda. Das Studierendenwerk sicherte die Einhaltung der Corona-Regeln ab. Lobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt wertet den Besuch als Signal, das Optimismus in schwierigen Zeiten verbreitet. Modernes Wohnen sei für Studenten heute wichtiger denn je. In der Schlegelstraße entstehe mehr eine Studenten-Residenz als ein Wohnheim.

Tiefensee sichert finanzielle Hilfe zu

Tiefensee kam auf den harten Wettbewerb unter den deutschen Universitäten zu sprechen. Ein Standortfaktor sei neben hochqualifizierter Lehre und der Forschung eben auch das Wohnen. Er sei auch deshalb nach Jena gefahren, um Studierendenwerk und Universitätsleitung persönlich danke zu sagen, dass sie den Betrieb so weit als möglich aufrechterhalten. Dem Studierendenwerk sagte er zu, dass der Freistaat helfen werde, wenn es finanzielle Probleme gebe. Das Geschäftsfeld Mensen und Cafeterien ist wegen der Pandemie stark eingeschränkt.

Der sechsgeschossige Plattenbau in Lobeda wurde 1984 errichtet. „Aufgrund des Bauzustandes ist eine Grundsanierung dringend notwendig“, sagte Studierendenwerks-Geschäftsführer Ralf Schmidt-Röh. Die Anlage schuf seinerzeit Ersatz für die inzwischen abgerissenen „Studenten-Baracken“ in Zwätzen.

Alle haustechnischen Anlagen wie Elektro, Lüftung, die Sanitär- und Heizungsanlagen sowie die Dachdeckung werden erneuert. Ein neues Wärmedämmverbundsystem trägt zur Energieeinsparung bei. An der Ostseite wird ein barrierefreier Zugang zum Haus und zum Aufzug geschaffen. Im Untergeschoss stehen Waschmaschinen, Trockner und Fahrradkeller zur Verfügung. Bezugsfertig ist das Haus voraussichtlich zum Wintersemesters 2022/23.