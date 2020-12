Inzidenzwert steigt weiter

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 18 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind insgesamt 250 aktive Fälle im Landkreis bekannt, der Inzidenzwert ist auf 210 gestiegen.

Das Gesundheitsamt hat weitere 73 Testungen veranlasst im Rahmen von Kontaktnachverfolgungen landkreisweit. Die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Eisenberg, das wegen mehrerer positiver Testergebnisse am Montag geschlossen wurde, sind bei den Testungen noch nicht dabei. Zahlreiche Schüler befinden sich in Quarantäne. Nach Auskunft des Landratsamtes sind aktuell 1.368 Menschen in häuslicher Isolation. (red)