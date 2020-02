Meine Meinung: Irgendwas ist immer in Jena

Es gibt Jenaer, denen geht die Stadtentwicklung einfach nicht schnell genug! Denn selbst Projekte, die auf der städtischen Prioritätenliste von 2017/2018 ganz weit oben stehen, klemmen gewaltig: Zum Beispiel die Neugestaltung des Bachstraßen-Areals. Glücklicherweise gibt es in Erfurt jetzt Regierungsbildungsprobleme, so dass die Schuldigen für den Stillstand nicht nur in Jena zu suchen sind. Gab es kürzlich noch Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Ministerien zur Zukunft des ehemaligen Jenaer Kliniksgeländes, gibt es jetzt nicht einmal mehr Ministerin, die sich streiten könnten. Ebenso darf man mutmaßen, dass die fehlende Landesregierung schuld ist, dass die leerstehende Kinderklinik am Westbahnhof oder die Landwirtschaftsschule in Zwätzen nicht endlich dem Wohnungsbau zugeführt werden. Denn diese Immobilien gehören ebenfalls dem Land. Erschwerend kommt hinzu, dass sogar komplett kommunale Investitionen in der Luft hängen, die auf Landes-Fördergelder angewiesen sind. Droht am Ende noch Kurzarbeit in der Stadtverwaltung? Die Stadtentwicklungsausschuss-Sitzung nächste Woche fällt schon mal aus. Eine gute Nachricht gibt es aber: Der Bau der Jenaer Fußball-Arena ist in keinster Weise durch die Erfurter Regierungskrise gefährdet. Das ist ein Selbstläufer.