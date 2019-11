Jena . Partei will in den nächsten Jahren verstärkt Mitglieder gewinnen. Muhsal zieht sich aus Vorstand zurück.

Jankowski führt weiterhin den AfD-Kreisverband

Mit dem Jenaer Denny Jankowski wurde der Kreissprecher der AfD wiedergewählt. Am vergangenen Samstag fand in Maua die turnusgemäße Neuwahl des Kreisvorstandes der AfD Gera-Jena-Saale-Holzland-Kreis statt. Jankowski sei dabei mit über 90 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden, hieß es in einer Erklärung.

Seine bisherige Sprecherkollegin Wiebke Muhsal stand für eine erneute Amtszeit nicht zur Verfügung und wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Jankowski zur Seite stehen als stellvertretende Sprecher Dirk Luge und Christian Bratfisch. Weitere Mitglieder im Vorstand sind Catrin Gniewitz (Schatzmeisterin), Wolfgang Lauerwald (stellvertretender Schatzmeister), sowie die Beisitzer Andreas Handwerck, Reiko Pflug und Harry Drechsler.

„Ich freue mich über das große Vertrauen, das in uns gesetzt wurde“, sagt Jankowski. Der Fokus in den vergangenen beiden Jahren habe vor allem auf den Kommunalwahlen gelegen. Der AfD sei es gelungen, Achtungserfolge zu erzielen und man sei mit starken Fraktionen im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises und in den Stadträten von Jena und Gera vertreten. In den kommenden beiden Jahren werde man verstärkt auf Mitgliedergewinnung und den weiteren Aufbau von Strukturen setzen.