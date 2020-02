Jena bekommt zwei bis drei Partnerschaftsanfragen pro Jahr

Mit mehr als 9000 Kilometern dürfte das einer der am weitesten gereisten Sparkassen-Schecks sein: Violeta Machado, Vereinsvorsitze in der Jenaer Partnerstadt San Marcos, bekam diesen aus Jena. Die Partei „Die Linke“ hatte bei ihrem Neujahrsgespräch um Spenden für die Partnerstadt gebeten. 875 Euro kamen zusammen. Sieben Pateneltern, die privat und auf eigene Kosten nach Nicaragua geflogen waren, um dort Freunde zu treffen und zu helfen, überbrachten das Geld. Der Betrag wurde von ihnen auf 1000 Euro aufgerundet.

„Unter dem Dach des Vereins Aprodim sind ganz viele Projekte angesiedelt“, berichtete Stadträtin Martina Flämmich-Winckler der Redaktion. Dazu gehören mehrere Schulpartnerschaften mit Jena, ein Austausch zwischen Kindertagesstätten, ein ökologisches Umweltprojekt und Bildungspatenschaften für benachteiligte Familien.

Die Städtepartnerschaft wird maßgeblich durch den Eine-Welt-Haus-Verein getragen und gefördert. Sehr populär ist das Patenschaftsprogramm. Mehr als 160 Paten aus Jena und der Region unterstützen Kinder und Jugendliche finanziell beim Schulbesuch und der Ausbildung. Die langjährigen Austauschprojekte im Bereich Schule und Kindertagesstätten sowie Umwelt- und Stadtentwicklungsprojekte hat auch die Stadt Jena finanziell wiederholt gefördert. Freiwillige aus San Marcos waren über den Freiwilligendienst „Weltwärts“ zu Gast in Jena und umgekehrt.

Nitzsche will beim Thema Städtepartnerschaften andere Gewichtungen vornehmen

Martina Flämmich-Winckler war wegen der Reise nach Nicaragua nicht in Jena, als im Stadtrat über die Berichtsvorlage „Jena International“ gesprochen worden. Zum darin enthaltenen Punkt Städtepartnerschaften möchte sie aber noch etwas sagen. Der Stadtrat müsse am Ende darüber entscheiden, welche Verbindungen wichtig, und welche weniger bedeutsam sind, sagt sie.

Unmittelbar nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister hatte Thomas Nitzsche (FDP) angekündigt hier andere Gewichtungen vorzunehmen. Sein Vorgänger, OB Albrecht Schröter, galt manchem als zu sehr außenpolitisch aktiv.

Im Vordergrund der Stadtverwaltungsarbeit sollen jetzt die Partnerschaften mit Erlangen, Lugoj, Berkeley und Aubervilliers stehen. Zivilgesellschaftliche Aktivitäten zu den drei andere anderen Partnerstädten und den weiteren Kooperationsstädten werden „im Rahmen des Möglichen“ unterstützt.

„Neue Partnerschaften – jährlich erreichen die Stadt Jena zwei bis drei Anfragen hierzu – werden nicht eingegangen, da die Ressourcen hierfür nicht vorhanden sind“, heißt es in der Beantwortung der großen Anfrage, die von der CDU im Stadtrat an die Verwaltung gestellt wurde, und aus der im Folgenden zitiert wird.

Die Jenaer Städtepartnerschaften im Einzelnen



Lugoj (Rumänien) Die Partnerschaft nach Lugoj ist die älteste aktive Städtebeziehung Jenas und eine der aktivsten. Seit Anfang der 1990er Jahre findet alljährlich der Sommerferienaufenthalt von etwa 30 Kindern in Jena statt, organisiert vom Freundschaftsverein Jena-Lugoj. Auch die Kooperation der Stadtwerke beider Städte ist intensiv.

Porto (Portugal) Diese Städtepartnerschaft wurde in den vergangenen Jahren nur sporadisch gepflegt. Ein Orchester der Musik- und Kunstschule reiste im Sommer 2017 nach Porto und spielte dort zwei Konzerte.

Ausdruck der Freundschaft zu Erlangen ist der jährlich zum Tag der Deutschen Einheit stattfindende Partnerschaftstag, bei dem im Wechsel rund 250 Bürger in die jeweils andere Stadt reisen, um gemeinsam zu feiern. Die Aufnahmen entstand 2018 am Volksbad. Foto: Archivfoto: Katja Dörn

Erlangen (Deutschland) Die Städtepartnerschaft zu Erlangen, schon zu Ende der DDR-Zeit entstanden, entwickelte sich Anfang der 90er Jahre zu einer Partnerschaft der Bürger, getragen durch persönliche Kontakte in Vereinen, Gewerkschaften und Schulen. Allerdings treten die Menschen, die Anfang der 90er Jahre, aus der Erfahrung der friedlichen Revolution heraus die Partnerschaft prägten, zunehmend in den Hintergrund. Jüngere aktive Menschen, die diese persönlichen Erfahrungen nicht haben und sich dennoch dauerhaft für die Partnerschaft engagieren, sind schwer zu finden. Mehr als andere Partnerschaften ist diese daher auf Unterstützung seitens der Verwaltung angewiesen, die Kontakte herstellt und befördert.

S an Marcos (Nicaragua) Die derzeitige Kooperation beruht auf der sehr guten Zusammenarbeit der beiden Partnerschaftsvereine in Jena und San Marcos, während die Beziehung zur Stadtverwaltung San Marcos derzeit ruht, „wohl aus politischen Gründen von nicaraguanischer Seite“, wie es in der Berichtsvorlage „Jena international“ heißt.

Aubervilliers (Frankreich) Diese Städtepartnerschaft wird unterstützt von der Deutsch-Französischen-Gesellschaft Jena, die auch Kontakte in den Pariser Vorort unterhält und pflegt. Kontakte zwischen beiden Städten gibt es immer wieder in Bildung und Sport, verwaltungsseitig auch bei Themen um Kultur und Jugend. Wegen der Umstrukturierungen in den für internationale Kontakte zuständigen Bereichen in beiden Städten ist die Partnerschaft in den vergangenen Jahren schwächer geworden.

Berkeley (USA) Die Städtepartnerschaft findet in Jena große Zustimmung wegen der hohen Strahlkraft der kalifornischen Stadt. Andererseits ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, tragfähige Beziehungen über Verwaltungskontakte und einige Kooperationen seitens der Universitäten hinaus aufzubauen. Anknüpfungspunkt für Jenaer Besuche in Berkeley ist die jährlich Ende Januar stattfindende Industriemesse „Photonics West“ in San Francisco, auf der immer auch zahlreiche Jenaer Unternehmen vertreten sind.

Beit Jala (Palästina) Die Ursprünge der Städtepartnerschaft gehen zurück auf Kontakte der Jenaer Kirchengemeinden nach Beit Jala. Aktuell wird die Städtepartnerschaft seitens der Stadtverwaltung Jena weniger intensiv gepflegt. Kontakte der Zusammenarbeit ergeben sich dennoch über die Koordinatorin für Kommunale Entwicklungspolitik.

Neben den vertraglich untermauerten Städtepartnerschaften mit Stadtratsbeschluss pflegt Jena zwei weitere freundschaftliche Beziehungen zu Städten auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen. Diese sind eine Vereinbarung mit Panyu, einem Stadtteil von Guangzhou in China, sowie eine Kooperationsvereinbarung mit Wladimir in Russland (Partnerstadt der Stadt Erlangen).

Nicht zu vergessen sind internationalen Kooperationen und Partnerschaften, die vor allem über Jenaer Schulen und Kindertagesstätten sowie Sport-, Kultur- und andere Vereine bestehen.