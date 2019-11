Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena beste Rechner ausgezeichnet

260 Schüler aus zehn Jenaer Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen haben sich bei der zweiten Stufe der Mathematikolympiade die Köpf heiß gerechnet. Die besten Teilnehmer konnten sich am Mittwoch über Anerkennungen und Urkunden freuen. Im Carl-Zeiss-Gymnasium (CZG) fand die Siegerehrung in der Turnhalle statt. Eine Aula fehlt der Schule nach wie vor.

Vacom-Geschäftsführerin Ute Bergner gratulierte den Schülern als Hauptsponsorin. Foto: Thomas Beier

Logisches Denken und Ideenreichtum waren bei der Klausur verlangt. So mussten die fünften Klassen aus Hölzchen Rechtecke bauen, die sechsten Klassen gestalteten die Deko für eine Party und die neunten und zehnten Klassen ordneten Reisschüsseln an und zerlegten Flächen.

Die Korrektur der Schülerlösungen fand am darauffolgenden Tag statt. Dazu kamen viele Mathematiklehrer Jenas, Mitarbeiter der Friedrich-Schiller-Universität, Schüler der elften und zwölften Klassen des Carl-Zeiss-Gymnasiums und langjährige Mitstreiter aus Jenaer Firmen zusammen.

Im Carl-Zeiss-Gymnasium war für die Teilnehmer an diesen beiden Tagen alles hervorragend vorbereitet. Sogar an den Imbiss, den Schüler des Schulclubs vorbereitet hatten, war gedacht. Ein großer Dank ging am Mittwoch auch an den langjährigen Hauptsponsor, die Firma Vacom, und die Sparkasse.

Auch Anerkennungspreise wurden übergeben. In dieser Runde war Sparkassendirektor Thomas Haueisen die einzige männliche Person auf der Bühne. Foto: Thomas Beier

In der fünften Klasse nahmen zwei Frühstarter aus den vierten Klassen Jenas teil. Agatha Matveev aus der Nordschule konnte dabei sogar einen dritten Preis erreichen und Jannis Schmidt von der Talschule erhielt eine Anerkennungsurkunde. Zweimal konnte der erste Preis für volle Punktzahl (40 Punkte) vergeben werden. Dieses Ergebnis schafften Louise Altenstein und Fynn Kessels vom Carl-Zeiss-Gymnasium.

Weiterhin wurden erste Preise an Emily Orth und Ida Naumann vom Christlichen Gymnasium, an Andreas Bagehorn vom Angergymnasium und an Felix Joseph, Theo Werschik, Julia Tittelbach, Carolin Meister, Laurenz Nageler , Linnea Fröber, Carolina Grün, Ida Zuckschwerdt, Paul Breyer, Kai Diegel, Gregor Semmler und Roman Semmler alle vom Carl-Zeiss-Gymnasium verliehen. Die 3. Stufe der Mathematikolympiade geht im Februar 2020 in Erfurt über die Bühne.