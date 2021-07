Jena bewirbt sich für ein Zentrum der Deutschen Einheit

Berlin: Passanten gehen an einem Wandbild von Caspar Kirchner mit der deutschen Nationalflagge und dem Schriftzug "Ossi oder Wessi? vorbei.

Jena. Jena und die Schiller-Uni bereiten gemeinsam eine Bewerbung für das Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit vor.

Die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ hat in ihrem Abschlussbericht eine solche Einrichtung in Ostdeutschland empfohlen. Die Ausschreibungsunterlagen werden für Ende des Jahres erwartet. Sollten die Kriterien für eine Bewerbung zur Stadt Jena passen, dann werden die Stadt, die Universität sowie weitere Partner ein Konzept einreichen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Das Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit soll als wissenschaftliches Institut und zentrales Dialog-, Begegnungs- sowie Kulturzentrum mit direkter Anbindung zur Stadtgesellschaft fungieren. Bis 2027 soll nach den aktuellen Informationen der Kommission auf etwa 15.000 Quadratmetern Nutzfläche ein Arbeitsort für 200 Mitarbeitende entstehen.