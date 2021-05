Jena braucht bis zu 700 weitere Pflegekräfte

Jena/Saale-Holzland. Durch die demografische Entwicklung in der Gesellschaft wird der Bedarf an Pflegekräften auch in Jena und im Saale-Holzland weiter steigen.

Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege. Seid der Corona-Pandemie sind die Pflegekräfte, ob im Gesundheitsbereich oder der Altenpflege, in den Fokus der Gesellschaft gerückt. „Ein Blick in die Statistik zeigt, dass es in den vergangenen Jahren mehr Beschäftigte in diesen Berufen gab“, teilt die Arbeitsagentur Jena mit.

Zum 30. Juni 2020 waren 3008 Menschen in der Gesundheits- und Krankenpflege, im Rettungsdienst oder der Geburtshilfe tätig, etwa zwei Prozent mehr als vor fünf Jahren. In der Altenpflege arbeiteten 1197 Personen, 17 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Damit arbeiten sieben Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt in diesen Berufen.

Aus dem Berufsfeld waren 52 Menschen arbeitslos gemeldet, die zumeist Helfertätigkeiten ausüben können. Demgegenüber standen 85 freie Stellen, die sich zumeist an ausgebildete Fachkräfte richten.

Und wie schaut es aus im SHK?

Im Saale-Holzland-Kreis waren 983 Menschen in der Gesundheits- und Krankenpflege, im Rettungsdienst oder der Geburtshilfe tätig, vier Prozent mehr als vor fünf Jahren. In der Altenpflege arbeiteten 591 Personen, 22 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Damit arbeiten ebenfalls sieben Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im SHK in diesen Berufen.

Durch die demografische Entwicklung in der Gesellschaft wird der Bedarf an Pflegekräften weiter steigen. Viele Beschäftigte in diesem Bereich gehen in den nächsten Jahren in Rente. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung werden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Fachkräftebedarf in der Pflege in Thüringen betrachtet.

Für Jena ergibt sich damit ein Ersatzbedarf bis 2035 in der ambulanten Pflege zwischen 320 bis 379 Pflegekräften und in der stationären Pflege zwischen 294 bis 334 Pflegekräften. Fürs Saale-Holzland ergibt sich ein Ersatzbedarf bis 2035 in der ambulanten Pflege zwischen 241 bis 288 Pflegekräften und in der stationären Pflege zwischen 134 bis 156 Pflegekräften.