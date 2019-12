Jena: Dotsource und SGHG-Ingenieure ausgezeichnet

Die SGHG Planungs- und Prüfgesellschaft Bautechnik mbH sowie die Digitalagentur Dotsource haben den diesjährigen „I-Work Business Award“ bekommen. Jenas Wirtschaftsförderung und die Friedrich-Schiller-Universität würdigten mit dem interkulturellen Unternehmenspreis die Erfolge der Firmen bei der Integration ausländischer Mitarbeiter. Deutlich wurde am späten Nachmittag in der Villa Rosenthal, dass nicht nur die Wirtschaft erkennen muss, ohne Migration den Bedarf an Fachkräfte nicht decken zu können. Es sei auch eine Frage der Menschlichkeit, sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke.

Elf Firmen haben sich beworben

Elf Firmen aus Jena und der Region haben sich für den Preis beworben, der zum dritten Mal verliehen wurde: Die Bandbreite reichte von IT-Firmen über ein Hotel bis hin zu Unternehmen der Sozialwirtschaft. Nach Ansicht der Jury konnten SGHG und Dotsource in den Kategorien „Kleine und mittelständische Unternehmen“ und „Großunternehmen“ aus folgenden Gründen punkten:

„Als Jenaer Unternehmen lieben wir die Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit in der Lichtstadt Jena. Wir möchten dazu beitragen, dass das auch so bleibt“, sagt unter anderem Dotsource-Geschäftsführer Christian Otto Grötsch. Laut Grötsch unterstützt das Unternehmen auch bei der Suche nach einer Wohnung sowie bei Behördengängen und bietet eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten, um zum Beispiel Sprachkurse absolvieren zu können. Alle Informationen inklusive englischer Stellenbeschreibungen und ein zielgerichtetes Personalmarketing, besonders im Bereich Social Media, gehören ebenso zum international aufgestellten Portfolio.

Auch für die SGHG Ingenieure ist internationales Wirken und eine internationale Herkunft der Teammitglieder inzwischen normal. Die Vorteile dieser interkulturell gemischten Teams liegen für Geschäftsführer Holger Keitel klar auf der Hand. „Alle Mitarbeitenden lernen durch den Austausch andere Kulturen kennen und werden offener für Neues.“ Das Konzept stelle besonders das soziale gegenseitige Kennenlernen in den Mittelpunkt. Die „Neuen“ werden dabei von einer Mentorin oder einem Mentoren begleitet, um ein gutes Ankommen im familiären Team zu ermöglichen. Auch bei der Wohnungssuche, beim Kennenlernen der Stadt und bei wichtigen Behördengängen unterstützt die Firma. Zudem arbeitet das Büro mit zuverlässigen lokalen Partnern zusammen.

Mehrheit der Gesellschaft steht für Toleranz und Offenheit

Angesichts jüngster Wahlergebnisse und den Daten aus dem jüngsten Thüringen-Monitor sprach Arbeitsministerin Arbeitsministern Heike Werner (Linke) von einer lauten und schrillen Minderheit, die den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen wolle. Der Preis wie auch eine Mehrheit der Gesellschaft stehe für Toleranz und Offenheit. OB Thomas Nitzsche (FDP) erinnerte an jene 20.000 Menschen, die dem Arbeitsmarkt in Jena bis 2030 fehlen würden. Die Stadt sei massiv auf Zuzug und Internationalität angewiesen. „Das in die Köpfe hereinzubekommen, wird unsere Aufgabe in den nächsten Jahren sein.“

Es geht um eine tatsächliche Willkommenskultur

Langfristig steht das Thema „Internationalität“ auch bei der Wirtschaftsförderung Jena auf der Tagesordnung. Ramona Scheiding, Bereichsleiterin Fachkräfteservice bei Jenawirtschaft nennt diverse Ziele, die mit der Vergabe des interkulturellen Unternehmenspreises einhergehen: „Die Ergebnisse unserer Fachkräftestudie Jena2030 bestätigen, dass der Fachkräftebedarf der lokalen Wirtschaft nur über exogene Potenziale, also Menschen mit Migrationshintergrund, zu decken sein wird. Dafür muss der Standort Jena attraktiv und weltoffen bleiben und die Unternehmen eine tatsächliche Willkommenskultur etablieren.“

Folgende Unternehmen hatten sich beworben: Accenture GmbH, AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V., Dotsource GmbH, Hotel an der Therme Bad Sulza, Jenoptik AG Salesforce.com Germany GmbH, SGHG Ingenieure, TAF mobile GmbH, TD Software GmbH, Vacom Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH, Zeus GmbH, Ausbildungszentrum der HBS Elektrobau Unternehmensgruppe.

Hintergrund: Zum dritten Mal verleihen die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH und die Friedrich-Schiller-Universität Jena den I-Work Business Award – Unternehmenspreis für Jena und die Region unter der Schirmherrschaft von Ministerin Heike Werner, Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Der Wettbewerb richtet sich dabei an Unternehmen, die mit innovativen Konzepten und Maßnahmen die interkulturelle Öffnung für internationale Fachkräfte in besonderer Weise und beispielgebend vorantreiben.