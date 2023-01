Jena drückt beim Sport rechtzeitig auf die Tube

Projektleiterin Katharina Winter zeigt vor einigen Monaten, dass sich der neue Kunstrasen in der Oberaue so sehr von einem Teppich gar nicht unterscheidet.

Jena. 2025 ist nach zehn Jahren eine neue Entwicklungsplanung fällig. Die Grünen haben im Stadtrat mit einer Anfrage schon jetzt vorgebohrt.

Gut gesagt! „In unserer sehr individualisierten Gesellschaft ist der Sport einer der letzten Orte, wo wir daran glauben, dass das Team gewinnt.“ So kommentierte während der jüngsten Ratssitzung Grünen-Stadtrat Matias Mieth das Antworten-Paket, das seine Fraktion auf ihre Große Anfrage zur Sportentwicklung von der Stadtverwaltung erhalten hat.

Mieth würdigte Jenas Sportinfrastruktur-Investitionen von 16,5 Millionen Euro zwischen 2018 und 2021. Bemerkenswert seien Bauten wie das Bootshaus, das – zwar nicht oben auf der Prioritätenliste – dank guter Fördergeld-Akquise realisiert wurde. Mit Blick auf die 2025 nach zehn Jahren fällige neue Sportentwicklungsplanung der Stadt sagte Mieth: Jena dürfe sich glücklich schätzen, dass die Universität die Stadt jung und sportlich halte. Das erfordere etwa auch, dass die Stadt von der Planungsseite her den fälligen Ersatzbau der USV-Zentrale „tatkräftig unterstützt“.

Mieth sieht mehr Teilhabe und mehr Breitensport ermöglicht durch Projekte wie die neue Lobeda-Schwimmhalle. Doch verwies er auf Lücken beim Schulsport, die beispielsweise wegen des Mangels an Sporthallen-Flächen im Adolf-Reichwein-Gymnasium und in der IGS „Grete Unrein“ bestünden. „Das sind die Sorgenkinder; sie müssen eine Perspektive bekommen.“

Reicht das Dankeschön?

Und: Die Sportförderung müsse reagieren auf neues Freizeitverhalten – hier der Fitness-Boom, da der Bewegungsmangel. Zudem sei zu fragen, ob „Dankeschön-Veranstaltungen und unsere Sport-Gala der effektivste Weg zur Förderung des Ehrenamts“ seien. Ausdrücklich dankte Mieth der Verwaltung, dass die „ökologische Komponente“ in die neue Sportentwicklungsplanung einbezogen werde.

Nach den Worten des Sportdezernenten Benjamin Koppe (CDU) ist der Infrastruktur-Bau samt Schulen erster Schwerpunkt der neuen Planung. Zumal: „Nicht alles in den letzten Jahren war investiv zu leisten“, denke man an Wünsche wie den Kunstrasen in Zwätzen und den Sportplatz-Bau in Isserstedt. Punkt 2 ist es für Koppe, dass Jena sich „als Marke Sportstadt“ etabliert. Gute Ansätze seien die Smart-Beach-Tour oder das Boulder-Meisterschaftsfinale gewesen. Koppe kündigte die Moderne im Alltag der Sportstätten-Vergabe an: künftig „nicht mehr händisch, sondern digital“.

Nicht mal ein halber Döner

„Wenn ich jemanden nach Jena ziehen möchte, kommt immer die Frage: Wo kann ich Sport machen?“ Das sagte vorm Stadtrat Stadtsportbund-Chef Sören Genzler. Er kritisierte den Stadthaushaltsanteil von 3 Euro Förderung je Vereinssportler und Jahr als „bisschen grenzwertig“; dafür kriege man keinen halben Döner. Und ja, der Individualsport nehme zu. „Wir sehen aber auch keinen Trend, dass die Jugendlichen dem folgen.“ Insofern bleibe die Unterstützung der Sportvereinslandschaft wichtig.

Alarmierend aus Genzlers Sicht ist, dass 20 Prozent der Kinder nach Abschluss der Grundschule nicht schwimmen können. „Zehn Prozent waren es vor fünf Jahren.“ Da sei auf die neue Schwimmhalle zu setzen, um das aufzuholen. Auch teilt Genzler die Sorgen ums Ehrenamt: Wenn es um Eltern-Teilnahme an Trainingslagern und Wettkampf-Wochenenden gehe, sinke die Bereitschaft. Also: weg vom Dienstleistungs- und hin zum partizipativen Denken.

Ratsstimmen zum Thema: Stefan Beyer (FDP): Sport sei ein verbindendes Element, wo „Parteien keine Rolle spielen“. Lena Güngör (Linke): Die sanierte Anlage unterm Jenzig sei ein Beispiel, „wie Sportplätze sich positiv entwickeln zum Begegnungszentrum unterschiedlicher Altersgruppen“. Christoph Vietze (SPD): „Fuß- und Radwege auszubauen, ist die Investition mit der größten Breitenwirkung.“ Frank Schenker (Grüne) ist alarmiert, „weil viele Vereine nicht ausreichend auf Inklusion ausgerichtet sind“.