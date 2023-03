Jena: Eintauchen in die Welt der Brass-Bands

Jena. Ein Musik-Kompetenzzentrum der Saalestadt lädt zu einem Intensiv-Workshop in Sachsen ein.

Wer schon immer einmal tief in die Welt der Brass-Bands eintauchen und dieses in Deutschland immer noch „exotische“ Genre besser kennenlernen wollte, der komme am International Summer Brass Band Camp 2024 (ISBBC) nicht vorbei, teilt Martin Feibicke von der Brass Band Blechlang mit.

Der professionell organisierte Workshop im sächsischen Schneeberg biete vom 13. bis 19. August sowohl bereits gestandenen Brass-Band-Fans als auch allen weiteren interessierten Blechbläsern und Schlagwerkern die Gelegenheit, mit den Größen der Szene intensiv zuarbeiten.

„Bei der bereits vierten Ausgabe der ISBBC konnten als Dozenten abermals erfahrene Instrumentalisten aus aller Welt gewonnen werden“, so Feibicke. Aus England, Japan, Südafrika, Deutschland und Ungarn kommen die Dozenten. Auf dem Programm stehen Einzelunterricht sowie Register-, Ensemble- und Tutti-Einheiten. Der Kurs hat alle Blechblasinstrumente und komplettes Schlagwerk im Fokus, insbesondere jedoch die Brass-Band-Spezialinstrumente Althorn, Euphonium und Kornett.

Organisiert wird der Workshop erneut vom Jenaer Kompetenz-Zentrum für Brass Band und dessen künstlerischem Leiter Alexander Richter. Er erklärt: „Uns ist wichtig, zu betonen, dass sich das ISBBC als offenes Angebot versteht. Alle Altersstufen und alle Ausbildungslevel sind herzlich willkommen. Erfahrene Musiker können hier ihre Fähig- und Fertigkeiten weiter ausbauen, Anfänger vollziehen in kürzester Zeit Entwicklungssprünge, und Brass-Band-Neulinge, die erstmalig dieses Genre kennenlernen möchten, werden eine gute Erfahrung machen.“ Neben dem musikalischen Angebot erwartet die Teilnehmer ein Freizeitprogramm im Summer Camp.

Unterstützt wird der Kurs vom langjährigen Partner Besson Brass, der vor Ort eine Instrumentenausstellung durchführen wird.

Infos und Anmeldeformular unter: www.bmvczj.de/isbbc