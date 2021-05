Jena: Ende des Krieges war kein Ende der Menschenverachtung

Jena. OB sagte zur Erinnerung an den 8. Mai 1945: Kampf gegen Diskriminierung und für Demokratie bleibt einer dauerhafte Aufgabe in Jena.

Des Tages der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des 2. Weltkrieges haben am Wochenende etwa 100 Menschen in Jena gedacht. Die Stadtkirche war der Ort für die Kranzniederlegung der Stadt Jena, auf dem Nordfriedhof am Denkmal der Sowjetsoldaten fanden sich Linke und Bund der Antifaschistinnen ein. Am Nachmittag trafen sich Menschen am Gedenkort an die KZ-Lager in der Löbstedter Straße.

Auch auf die Vorgeschichte des Krieges ging Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche ein (FDP). „Die Demontage der Weimarer Demokratie und der Aufbau der nationalsozialistischen Diktatur dauerte nur erschreckend wenige Wochen“, sagt er in seiner Gedenkrede. Mit der geheimen Generalmobilmachung im August 1938 wurden auch in Jena Lebensmittel wie Fleisch, Zucker, Milch und Speisefett, auch Seife und Bekleidung, bald auch Brot und Kartoffeln rationiert. Kurz vor Kriegsbeginn gehörten 2.196 Jenaer Bürger der Wehrmacht und dem Reichsarbeitsdienst an.

Zwischen 1940 und 1945 gab es in Jena insgesamt 330 Mal Fliegeralarm. Sichtbar wurde der Krieg in Jena ferner durch mehr als 14.000 Zwangsarbeiter, die für etwa 320 Arbeitgeber, auch für die Stadtverwaltung arbeiten mussten. Als letztes militärisches Aufgebot des NS-Regimes wurden noch im Frühjahr 1945 hunderte Jenaer für den Volkssturm mobilisiert. Sie nahmen zwar kaum an Kampfhandlungen teil, doch ermordeten sie mindestens zwei Dutzend KZ-Häftlinge, die auf dem Todesmarsch zwei Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner durch die Stadt getrieben wurden.

„Es war tatsächlich ein Tag der Befreiung“, sagte, wie auch der OB, Jens Thomas von der Linken, auf dem Jenaer Nordfriedhof. Er erinnerte daran, dass die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten die meisten Opfer des Krieges zu tragen hatte, weshalb der Ehrenhain für die Sowjetsoldaten auch heute ein wichtiger Ort des Erinnerns sei. Er warb dafür, weiter am Erinnerungskonzept der Stadt zu arbeiten, in dem die Schaffung eines „Lernorten“ noch als offene Aufgabe steht. Und er sprach sich für den 8. Mai als gesetzlichen Feiertag in Thüringen aus.

Der Krieg in Jena endete am 13. April 1945, knapp vier Wochen vor der Kapitulation in Berlin, durch den Einmarsch amerikanischer Truppen. Die nationalsozialistische Durchdringung der Stadt war damit nicht vorbei.

OB Thomas Nitzsche sagte: „Der Kampf gegen menschenverachtende Werte, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und Diskriminierung und für unsere Demokratie ist ein fortwährender Prozess. Wir, die Demokraten, müssen einstehen für die Grundwerte unserer Gesellschaft, ausgehend von der Würde eines jeden Menschen."