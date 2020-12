Jena: Erste Pizzen am Löbdergraben sind gebacken

Seit Mitte November sollte eigentlich ein modernes und anspruchsvolles neues Restaurant die Jenaer Innenstadt zieren. Doch der zweite Corona-Lockdown kam, und der Gastronom Maximilian Kurth musste seine Eröffnungspläne im Ricarda-Huch-Haus verschieben. Doch mit dem neuen Plan, Ende des Jahres zu starten, scheint es ja nun wohl auch nichts zu werden. Dabei können er und sein Team es kaum erwarten, endlich loszulegen. Man stehe in den Startlöchern, werde aber weiter ausgebremst.

Doch Jammern gilt nicht für den 29-Jährigen. „Wir starten einfach, sozusagen auf Sparflamme, um den Gästen, die wir hier bald empfangen möchten, einen Vorgeschmack zu bieten.“ Nachdem er das Restaurant im Erdgeschoss komplett eingerichtet hatte, weihte er mit seinem Pizzabäcker Antonio Castronuovu nun auch den nagelneuen Pizzaofen ein, der sich im Gastraum befindet. Man setzt nun wie viele andere Gaststätten in Jena auch auf Bestell- und Abholservice. Das auf Pizza und Pasta spezialisierte Restaurant bietet über eine App, über die eigene Website, über das Telefon sowie direkt im Ricarda-Huch-Haus Speisen zum Mitnehmen an.

Der junge Gastronom denkt aber nicht nur an zahlende Gäste. Auch für Bedürftige war er jetzt bereits unterwegs. Durch seinen Koch Günter Graf angeregt, nahm er Kontakt mit dem in Winzerla beheimateten Sozialverein „Hilfe zur Selbsthilfe“ auf und lieferte den dort Betreuten einfach einmal 35 Pizzen, natürlich frisch aus dem Ofen am Löbdergraben. Wie zu hören war, kam die Aktion bestens an.

Erlebnisgastronomie soll geboten werden

Der Name des neuen Lokals „Nine o five“ stammt aus dem Englischen und steht für die Zahl 905, und zwar 905 Grad Fahrenheit (485 Grad Celsius). Bei dieser Temperatur werden nämlich die Pizzen im Ofen des Restaurants gebacken. Das soll auch ganz korrekt nach alter italienischer Tradition eingehalten werden. Vorher müsse, so Maximilian Kurth, dem Pizzateig auch genug Zeit gegeben werden, um sich zu entwickeln. Konkret heißt das: 72 Stunden Fermentierung.

Alles soll sich im Ricarda-Huch-Haus um Pizza, Pasta, Salate, Tiramisu, natürlich alles hausgemacht, und um erlesene Weine drehen, macht Kurth schon mal Appetit auf die hoffentlich bald möglich werdende Eröffnung. Es sollen keine Durchschnittswaren auf die Tische kommen, sondern Gerichte nach originalen neapolitanischen Rezepten, mit Zutaten aus Italien.

Der junge Gastronom verbindet große Hoffnungen mit dem neuen Jahr und will sich endlich beweisen mit all seinen Erfahrungen, wie zum Beispiel aus seiner Kochausbildung bei dem renommierten Koch Hans Stefan Steinheuer in dessen zwei Michelin-Sterne besitzenden Gourmet-Restaurant in Bad Neuenahr und auch aus dem bekannten Leipziger Restaurant „Falco“. Es ist Erlebnisgastronomie, die Kurth bieten möchte. Doch nun heißt es erst einmal, wenigstens einen kleinen Anfang zu wagen.

Mehr Infos: https://jena.nineofive.de//