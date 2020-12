„Mir machen und tun und wollen natürlich unser Projekt Steinweg-Tower umsetzen!“ Mit diesen Worten ist Investor Christian Graf von Wedel Befürchtungen entgegen getreten, der Bebauungsplan könne scheitern.

Zwischen Stadtverwaltung und Investor bestehen derzeit unterschiedliche Auffassungen zu den Zielen bei dem Neubauvorhaben an der Ecke Steinweg/Eisenbahndamm. Im Stadtentwicklungsausschuss war von einer Rückkauf-Option die Rede.

„Solche Aussagen sind nicht lustig“, sagte Graf von Wedel, der in Jena bereits mehrere große Gebäude saniert oder errichtet hat. Am Steinweg-Tower strebt er einen Mix aus Wohnungen und Büros an. Ein Hotel wird es nicht mehr geben. Etwa 180 Ein-Raum-Wohnungen sind im Turmgebäude geplant, 20 Drei- und Vier-Raumwohnungen im Bereich der Frauengasse. Vorgesehen sei zudem ein Bio-Markt.

Wedel korrigierte auch eine Höhenangabe zum Turm, der statt geplanter 77 Meter nur noch etwa 50 Meter hoch werden soll – und nicht bloß 30.

Der Fehler in der Berichterstattung entstand durch die Verwechslung der Begriffe „um“ und „auf“. Die Höhe war im Ausschuss von der Verwaltung korrekt benannt worden.