Jena. Das Unternehmen „JenaBatteries“ will die Energiewende in Zukunft mitgestalten. Die Batterien können in Zukunft Netzschwankungen bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien ausgleichen.

Metallfreie Batterien so groß wie Schiffscontainer werden in Jena entwickelt

Klein und unauffällig ist die Halle im Gewerbegebiet „Jena 21“ in Göschwitz, in der metallfreie Redox-Flow-Batterien entwickelt werden. „Wir wollten bis zur Marktreife unter dem Radar der Marktbeobachter bleiben“, sagt Tobias Janoschka, Chemiker, Mitgründer des Unternehmens und Leiter der Unternehmensentwicklung. Unter dem Radar läuft „JenaBatteries“ jetzt jedoch nicht mehr. „Die Entwicklung des Unternehmens ist an einem strategisch wichtigen Punkt angelangt. Wir wollen nun an Geschwindigkeit aufnehmen und das bedeutet auch weiter zu investieren“, sagt Geschäftsführer Olaf Conrad.