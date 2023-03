Jena kommt gut weg im Heimatcheck

Jena. Unsere Leser konnte verschiedene Kategorien bewerten und Jena ein Zeugnis ausstellen. Diese Gesamtnote bekommt die Lichtstadt.

Mit dem großen Heimatcheck wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie ihre Orts- und Stadtteile benoten. Jede Woche haben wir ein Thema der Umfrage ausgewertet. Heute betrachten wir die Gesamtnoten.

Unsere Leser gaben Jena insgesamt die Note 2,6. Jenas Osten und Norden schnitten mit der Note 2,4 am besten ab. Der Bereich Kernstadt erhielt eine 2,5. Die Region Bergdörfer und Süden sowie Winzerla und Neulobeda schnitten mit 2,8 am schlechtesten ab. Insgesamt steht Jena in den befragten Landkreisen und Städten auf Platz zwei. Die besten Bewertungen bekamen das Eichsfeld und Weimar mit der Note 2,5. Die schlechteste vergebene Gesamtnote war 3,3 und ging an den Kyffhäuserkreis.

Der erste Schwerpunkt war die Frage, wie sicher sich die Menschen in ihren Stadtteilen fühlen. Die Region Jena Osten/Norden schnitt mit 2,0 am besten ab. Den Abschluss bildet die Region Winzerla/Neulobeda mit einer Bewertung von 2,6. Insgesamt bewertete unsere Leserschaft ihr Sicherheitsgefühl im Stadtgebiet mit 2,2. Jena belegt in dieser Kategorie unter den befragten Städten und Landkreisen den Rang 3.

In der zweiten Woche war das Thema die Sauberkeit. Am schlechtesten wurde Winzerla/Neulobeda mit 2,9 bewertet. Jena hat ein Sperrmüllproblem, vor allem in Lobeda-West. Im Vergleich zu vor drei Jahren hat die Entsorgung wilder Müllhalden den Kommunalservice Jena im vergangenen Jahr 30.000 Euro mehr gekostet. Insgesamt erhielt Jena die Note 2,4.

In der dritten Woche lag der Schwerpunkt beim Nahverkehr. Winzerla/Neulobeda schnitt bei unseren Lesern am besten ab (1,9). Die Region Bergdörfer/Jena Süden bekam nur eine 2,7. Insgesamt stand Jena auf Platz zwei mit der Note 2,3. Erfurt stand mit 2,0 auf Platz eins. Der Saale-Orla-Kreis und der Kyffhäuserkreis teilten sich mit jeweils 4,3 den letzten Platz.

Thema vier war der Zustand von Straßen und Gehwegen. Besonders die kleineren Ortsteile im Umland fühlten sich benachteiligt, wenn es um die Verwendung von Steuermitteln für den Straßenbau geht, schrieb ein Leser. Insgesamt erhielt Jena die Note 2,8 und stand damit auf Platz zwei. Das Eichsfeld stand mit 2,5 auf Platz eins, Gera mit 4,1 auf dem letzten Platz.

Der fünfte Schwerpunkt war die medizinische Versorgung. Die Region Bergdörfer/Jena Süden schnitt mit 3,1 am schlechtesten ab. Jenas Osten/Norden bekam die Note 2,8 und die Kernstadt erhielt 2,2. Am besten schnitt Winzerla/Neulobeda mit 2,1 ab. Jena stand unter allen befragten Regionen mit 2,5 auf Platz eins. Den letzten Platz belegten das Altenburger Land und Greiz, jeweils mit 3,6.

Das Thema der sechsten Woche war sie Seniorenfreundlichkeit. Besonders gute Bewertungen bekamen die Kernstadt sowie Winzerla/Neulobeda mit jeweils 2,9. Zu den Mängeln gehören fehlende Sitzmöglichkeiten im Stadtgebiet. Die Region Bergdörfer/Jena Süden erhielt 3,7. Insgesamt bewertete unsere Leserschaft Jena mit 3,2. Damit stand die Lichtstadt unter den befragten Regionen auf Rang drei.

Das siebte Thema war die Kinderfreundlichkeit der Regionen. Die beste Bewertung bekam die Region Winzerla/Neulobeda mit 2,4. Am schlechtesten schnitt Bergdörfer/Jena Süden mit 2,8 ab. Insgesamt bekam Jena die Note 2,5 und landete auf Platz zwei, hinter dem Eichsfeld mit 2,3. Die schlechteste Bewertung bekam Gera, die Stadt erhielt die Note 2,9.

Die Internetanbindung in den Regionen war Schwerpunkt in Woche acht. Jena bekam in dieser Kategorie eine 2,4 und landete auf Platz eins in den befragten Landkreisen und Städten. Fachkräftemange, fehlende Kapazitäten bei Unternehmen und Materialengepässe würden für Verzögerungen beim Ausbau des Glasfasernetzes sorgen, sagt Matthias Weitsch vom Kommunalservice Jena. Der Ilm-Kreis und die Region Saalfeld-Rudolstadt bekamen in dieser Bewertung mit 3,2 die schlechteste Note.

Thema der Woche neun waren die Einkaufsmöglichkeiten. Am schlechtesten schnitt in Jena die Region Bergdörfer/Jena Süden mit 3,5 am. Die beste Bewertung bekam Winzerla/Neulobeda mit 2,1. Insgesamt erhielt Jena die Note 2,7 und steht damit auf Rang drei. Für eine bessere Grundversorgung wolle die Stadt durch bessere Anbindung durch Nahverkehr und Radwege sorgen, sagt Christian Gerlitz, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung.

Die Gastronomie war Schwerpunkt der zehnten Woche. Jenas Osten/Norden bewerteten die Leserinnen und Leser mit 3,8 besonders gut. Am schlechtesten kam Winzerla/Neulobeda mit 4,4 weg. Insgesamt steht Jena mit der Note 4,0 auf Platz fünf. Die beste Bewertung erhielt der Unstrut-Hainich-Kreis mit 3,5. In der elften Woche war der Schwerpunkt das Freizeitangebot.

Unter den befragten Regionen steht Jena mit Gesamtnote 3,7 auf Platz sechs. Laut Jenakultur hat das Veranstaltungsangebot wieder den Stand von vor Corona erreicht, die Folgen der Pandemie würden jedoch weitere Herausforderungen mit sich bringen.

In Woche zwölf war das Thema das soziale Klima. In Jena schnitt die Region Winzerla/Neulobeda mit einer Note von 3,5 am schlechtesten ab. Besonders die fehlenden Versammlungsorte fallen in einigen Bereichen ins Gewicht. Insgesamt bewerteten die Leserinnen und Leser Jena hier mit der Note 2,8, damit liegt die Lichtstadt auf dem zweiten Platz