Jena meldet deutlichen Anstieg bei den Corona-Zahlen

Es werden 50 neue Corona-Infektionen in Jena gemeldet (Symbolbild).

Mit 50 neuen Corona-Infektionen vermeldet die Stadt erstmals wieder einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Dabei ist leider auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid 19 zu beklagen. Nach Angaben des Rathauses gelten 31 Menschen als genesen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, liegt wieder knapp unter der 200er Marke. Acht Personen hätten sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden in stationäre Behandlung begeben müssen. „Es treten viele Fälle innerhalb von Familien auf. In der Stoy-Schule musste Teilquarantäne für einzelne Klassen verhängt werden”, sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Die Jenaer Statistik:

• Anzahl aktiver Fälle: 483

• davon in den vergangenen 24 Stunden: 50

• stationäre Fälle: 34

• davon schwere Verläufe: 4

• Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 216

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 199,4

• Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 2422

• Gestorbene insgesamt: 32

• Genesene insgesamt: 1.907

• davon in den vergangenen 24 Stunden: 32

• Quarantänefälle (Stand 15. Januar): 1081