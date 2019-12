Jena: „Octavians“ kommen zu Weihnachten wieder nach Hause

Wie es ist, Weihnachten nach Hause zu kommen, darüber hat Chris Rea ein schönes Lied geschrieben: „Driving home for Christmas“. Den Klassiker im Ohr haben wohl auch die acht jungen Männer der „Octavians“, wenn sie an ihr Weihnachten in diesem Jahr denken. Nur, sie müssen sich nicht im Auto durch die Stadt stauen, um nach Hause zu kommen, sie schaffen es zu Fuß. „Coming home for Christmas“ heißt für sie, endlich wieder ein Weihnachtskonzert im Volkshaus geben zu können.

„Wir haben als frisch gegründeter A-cappella-Chor 2006 unser erstes großes Weihnachtskonzert in der Jenaer Stadtkirche gegeben, und seither jedes Jahr zur Weihnachtszeit dort gesungen“, erzählt Johannes Schleußner. „Aber wirklich zu Hause sind wir seit unserer Kindheit im Volkshaus, denn hier haben wir - fast alle – schon als Kinder im Knabenchor der Jenaer Philharmonie bei Weihnachtskonzerten gesungen“, ergänzt Matthais Mäurer. Wenn die „Octavians“ nun, am kommenden Mittwoch, den 11. Dezember, ihr neues Weihnachtskonzert im großen Volkshaus-Saal geben, dass ist das für sie ein echten Heimkommen zum Fest. Deshalb haben sie ihr Konzertprogramm auch so genannt: „Coming home for Christmas“.

Und weil sie bei dem Gedanken daran schon im Sommer, als die ersten Überlegungen zum Programm angestellt wurden, so froh gestimmt waren, „wird dieses Programm fröhlicher, beschwingter und swingiger als alle unsere anderen Weihnachtskonzerte werden“, berichtet Schleußner. Natürlich werden bekannte Weihnachtslieder wie Sind die Lichter angezündet“ oder „Still senkt sich die Nacht hernieder“ erklingen, jedoch speziell arrangiert für die acht jungen Sänger. Dazu kommen Traditionels und „anspruchsvolle moderne Sachen“. Georg Friedrich Händel und Michael Praetorius sind ebenso dabei wie John Lennon und Herbert Grönemeyer. „Manches haben bekannte und befreundete Komponisten wie Jakob Rendenbach und Carsten Morgenroth für uns geschrieben, wir sind aber auch selbst unter die Arrangeure gegangen“, verrät Mäurer.

Mit dem Weihnachtskonzert geht für die „Octavians“ ein arbeitsreiches Jahr zu Ende – weit über 40 Konzerte haben die Acht gegeben, in ihrer Heimatstadt, bei Tourneen durch Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und in Berlin. Zuletzt noch in Dresden, wo sie am Donnerstag dieser Woche im neuen Kulturpalast für den Verein Sonnenschein ein Benefizkonzert sangen. Allein in Jena und Umgebung haben sie mit ihrem Gesang drei soziale Projekte unterstützt, unter anderem den Demokratieladen in Kahla und die Palliativstation in Jena. Ganz „nebenbei“ haben die vielfach preisgekrönten A-cappella-Sänger ein ungewöhnliches CD-Projekt umgesetzt: Das über 700 Jahre alte Oratorium „Kreuzleich“ von Heinrich „Frauenlob“ von Meißen, in der Bearbeitung von Komponist Karsten Gundermann. Gemeinsam mit der Akademischen Orchestervereinigung Jena wurde dieses Stück eingespielt – und „von der Kritik wie vom Publikum sehr gut aufgenommen“. Das macht den Chor mutig, im kommenden Jahr eine neue Programm-CD einzuspielen. Fest geplant sei zudem schon ein Inseltour an die Nordseeküste im Sommer.

Doch jetzt heißt es erst einmal Luft holen und „Coming home for Christmas“.

Jahreskonzert der „Octavians“, Mittwoch, 11. Dezember, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Volkshaus Jena, Tickets in der Touristinformation Jena