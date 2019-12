Jena profitiert vom Fördermittelwesen mehr als andere

Fördergelder sind der Treibstoff für wichtige Infrastruktur-Vorhaben. So wie es jetzt läuft, profitiert die Stadt Jena mehr als andere Kommunen vom Fördermittelwesen. Würden öffentliche Gelder nach dem Prinzip Gießkanne vergeben – pauschal pro Kopf und mit weniger Bürokratie – bekäme die Stadt wohl viel weniger Kohle überwiesen.

Im Stadtrat wollte sich die FDP-Fraktion ein Bild machen: Hängt an den Fördergeldern ein zu großer bürokratischer Aufwand? Wäre eine weitgehende Abschaffung der Förderprogramme und die Bereitstellung über höhere Schlüsselzuweisungen im Interesse von Jena?“ So fragte die FDP in ihrer großen Anfrage.

„Ja, dies wäre im Interesse von Jena“, gab es als schriftliche Antwort. „Hierdurch könnte Verwaltungsaufwand sowohl auf Seiten der Stadt als Fördermittelempfänger als auch auf Seiten des Landes als Fördermittelgeber komplett entfallen.“ Zudem würde die kommunale Selbstverwaltung mehr Raum erhalten, indem eine Mitsprache von Landesbehörden zu Auswahl, Umfang, Zeitpunkt und konkreten Planungen von Investitionsvorhaben unterbleiben würde.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) – er ist auch ein Teil der Verwaltung – klang im Stadtrat mündlich mehr nach einem „Nein“. Im Interesse der Stadt wäre die Pauschalierung der Förderbeträge wohl kaum, denn Jena sei bei der Einwerbung von Fördergeldern nach dem heutigen Modus sehr erfolgreich. Das liege zum einen an dem besonderen Elan, den darauf spezialisierte Mitarbeiter zeigten, und zum anderen daran, dass Jena genug Geld habe, um die bei Förderungen immer auch notwendigen Eigenanteile zu leisten. Das gelingt finanzklammen Gemeinden mitunter nicht. Bereits die Beantragung der Gelder erfordert Aufwand: Um 65 Millionen Fördergelder zu bekommen, wendete die Stadt zwischen 2014 und Mitte 2019 Personalkosten von 3 Millionen Euro auf. Rosa Maria Haschke (CDU) fand die Arbeitsweise Jenas sehr interessant: Die Verwaltung rede sehr früh mit dem Land, um die Förderanträge zu den Richtlinien passend zu stellen. Sie sah da nur die Gefahr, dass Projekte Priorität bekommen, die viele Fördergelder versprechen, obwohl aus kommunaler Sicht andere Dinge vielleicht wichtiger wären.

Stadträtin und Ministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte zu der FDP-Frage, die weitestgehende Abschaffung von Förderprogrammen sei nicht im Interesse von Jena – aber auch nicht im Sinne von Erfurt oder Weimar. Es gebe ja parallel den kommunalen Finanzausgleich für eigenverantwortliche Planungen und zusätzlich eben lenkende und themenorientierte Förderprogramme. Die Stadt Jena sei nicht wie Romanfigur Gulliver an den Seilen gefesselt, wie es die der FDP suggeriere.

FDP-Fraktionschef Alexis Taeger wies das zurück. Die Frage, muss so viel über Fördergelder geschehen, sei absolut gerechtfertigt, sagte Taeger. Es sei für den Steuerbürger ein schwacher Trost, wenn Jena mit fünf Prozent Verwaltungskosten supereffizient sei, während anderswo viel mehr Geld verloren gehe. Das Geld stehe für die Finanzausstattung der Kommune damit eben nicht zur Verfügung.