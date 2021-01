Jena reicht kostenlos Masken für sozial Bedürftige aus

An zwei Stellen in der Stadt Jena erhalten Bedürftige von der kommenden Woche an kostenlose medizinische Masken. Im Foyer der Sparkasse (Ludwig-Weimar-Gasse) und in der Seniorenbegegnungsstätte in Lobeda (Ernst-Schneller-Straße 10) gibt die Stadt ein Kontingent an Jenabonus-Inhaber aus, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche. Pro Person seien drei FFP-2-Masken sowie zehn OP-Masken vorgesehen. Die Jenabonus-Karte ist vorzulegen.

Im Sparkassen-Foyer beginnt die Ausgabe am Dienstag, 26. Januar (10 bis 17 Uhr). In der Lobedaer Seniorenbegegnungsstätte ist der Start ab Mittwoch vorgesehen, die genauen Öffnungszeiten würden noch bekanntgegeben. Jeweils alle zwei Tage - ausgenommen am Wochenende - könnten die Masken abgeholt werden.

Als Partner für die Maskenausgabe konnte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gewonnen werden. Die Aktion sei vorerst einmalig, da sie organisatorisch und finanziell aufwendig sei, sagt Nitzsche.

Im Sparkassen-Foyer könnten ab Dienstag zudem alle Bürger medizinische Masken zum Selbstkostenpreis kaufen. Der Oberbürgermeister bittet die Bürger allerdings, nicht sofort am ersten Tag die Ausgabestellen aufzusuchen, "sonst wird das hoffnungslos überlaufen werden und es bilden sich Schlangen. Das wollen wir nicht", sagt Nitzsche. Über 60-Jährige sollten zudem die Maskenausgabe über die Krankenkasse nutzen.

Die neue Corona-Verordnung von Thüringen gilt voraussichtlich ab Dienstag, 26. Januar, und regelt unter anderem eine verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Dort müssen dann medizinische Masken getragen werden, Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt. Die Stadt Jena übernimmt die Verordnung in einer neuen Allgemeinverfügung und plant darüber hinaus keine weiteren Verschärfungen, sagt Nitzsche.