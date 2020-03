Migranten stehen in einer Schlange, um im Hafen von Mytilene auf der nordöstlichen Ägäisinsel Lesbos an Bord einer Fähre zu gehen. Die Fähre wird etwa 600 Menschen, die die griechischen Inseln Chios, Lesbos und Samos erreicht haben, zu einem Festlandgefängnis bringen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt fordern jetzt, dass Jena weitere Flüchtlinge aufnimmt.

„Jena soll in Not geratenen Menschen helfen!“

Inzwischen fordern mehr als 200 Jenaer Bürger in einem offenen Brief: Jena soll in Not geratenen Menschen helfen! Die Situation für geflüchtete Menschen in Griechenland ist nach Angaben der Initiatoren gerade während der Corona-Krise nach wie vor dramatisch. In Jena fordern deshalb immer mehr Menschen die Stadt auf, zusätzlich Schutzbedürftige aufzunehmen.

Bereits Anfang März entstand aus der Jenaer Zivilgesellschaft heraus ein Brief, in dem Politiker, Vertreter der Kirche, Hochschulprofessoren, Ärzte und Vertreter von Vereinen und verschiedenen Initiativen auf die humanitäre Not an der türkisch-griechischen Grenze sowie in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln reagierten. Sie fordern den Oberbürgermeister auf, die Stadt Jena soll sich bereit erklären, weitere Geflüchtete aufzunehmen.

„Bringen wir die Menschen in Sicherheit“

Erstunterzeichnerin Christine Schickert, Sprecherin der Jenaer Grünen, war 2018 selbst auf Lesbos 2018 und hat unter anderem die Kinderklinik von Ärzte ohne Grenzen am Lager Moria besucht. „Obwohl zu dieser Zeit kaum Geflüchtete auf den griechischen Inseln ankamen, war das Lager heillos überfüllt und die Zustände in jeder Hinsicht desaströs. Ich möchte mir eigentlich gar nicht ausmalen, wie es heute dort aussieht“, sagt sie. Schickert fordert deshalb: „Bringen wir die Menschen in Sicherheit und unterstützen wir Griechenland, denn wir haben Platz!”

Das sehen immer mehr Jenaer genauso. Täglich kämen neue Unterschriften zum offenen Brief dazu. Mittlerweile seien es über 200 Unterzeichner. Darunter beispielsweise Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnisgrüne), Superintendent Sebastian Neuß, die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Barbara Albrethsen-Keck, oder Professor Klaus Dörre.

Der offene Brief mit allen bisherigen Unterzeichnern ist hier veröffentlicht:

https://gruene-jena.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/offener_brief_in_not_geratenen_menschen_jetzt_helfen/

Wer unterzeichnen möchte, meldet sich gerne unter offener.brief@gruene-jena.de