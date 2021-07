Jena spendet 20.500 Euro für Opfer der Hochwasserkatastrophe

Jena. Erlöse aus Benefizkonzert gehen an „Aktion Deutschland hilft“. Eine weitere Aktion anlässlich eines Kulturarena-Konzertes ist bereits geplant.

Nach einem vielseitigen und gelungenen Benefizkonzert mit der Jenaer Philharmonie und ihrer Aufführung „Folk Classics - Lieder und Tänze aus aller Welt“ wurden insgesamt 20.500 Euro als Spendengelder für die Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt, die nun durch den Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Jena an die Aktion Deutschland hilft übergeben werden. Die Stadt Jena, JenaKultur und der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis schätzen sich glücklich über das entgegengebrachte Vertrauen und Engagement der Gäste.

Durch die Erlöse der Tickets kam eine Summe in Höhe von knapp 8800 Euro zusammen. Darüber hinaus freuten sich alle Beteiligten über Spenden nach dem Konzert, den Erlös aus angebotenen Wundertüten der Kulturarena und die finanzielle Unterstützung durch Überweisungen auf das Spendenkonto, was zusätzlich knapp 11.700 Euro einbrachte und somit eine Gesamtspendensumme von etwa 20.500 Euro erzielt werden konnte. Insgesamt besuchten knapp 700 Gäste das sommerliche Konzert auf dem Theatervorplatz in Jena und begaben sich gemeinsam mit der Jenaer Philharmonie auf eine kleine musikalische Reise durch die Welt.

Die Spenden werden direkt an die Aktion Deutschland hilft für eine möglichst schnelle Bereitstellung übergeben. Eine weitere Aktion anlässlich eines Kulturarena-Konzertes ist bereits geplant. Mit kleinen Überraschungstüten rund um das Sommerfestival sollen weitere Spenden gesammelt und in einem zweiten Schritt an die Aktion Deutschland hilft übergeben werden. Das Spendenkonto des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises bleibt für diesen Zweck ebenfalls bestehen.

Spendenkonto Ev. Luth. Kirchenkreis Jena, Sparkasse Jena, IBAN: DE81 8305 3030 0000 0642 38, BIC: HELADEF1JEN, Vwz: Fluthilfe