Jena überschreitet nächste kritische Corona-Marke

Mit 13 Neuinfektionen von Sars-CoV-2 ist nun auch die Stadt Jena als Risikogebiet einzustufen. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – liegt bei 56,4, teilt der Stadtsprecher mit. Weil damit die 50er-Marke überschritten wird, müssen nun weitere Maßnahmen ergriffen werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Hierzu ist eine neue Allgemeinverfügung in Arbeit, welche am Dienstag in Kraft treten soll“, heißt es in der Mitteilung. Konkrete Inhalte würden noch mitgeteilt. Wie Benjamin Koppe, Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice, in der städtischen Freitagsbotschaft aber bereits anmerkte, wird beim Schwellenwert von 50 die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgedehnt, wenn der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann. Private Feiern seien auf zehn Personen mit maximal zwei Haushalten zu begrenzen; im Freien dürften sich höchstens 25 Personen treffen (unabhängig von den Haushalten).

Öffentliche Veranstaltungen sind auf 50 Personen in Räumen und 250 im Freien zu begrenzen. Bei schlüssigen Infektionsschutzkonzepten könnten Ausnahmen möglich sein. Gastronomische Einschränkungen schließt Koppe – abseits der Personenobergrenzen – aus. Die Kommune sei zu diesen Maßnahmen nach Bund-Länder-Verordnung angehalten.

Zu den Neuinfizierten gehören drei ältere Personen, wobei eine stationär aufgenommen werden musste. Zudem sind zwei Personen mittleren Alters und acht jüngere Personen (jeweils nur eine Person symptomatisch) positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Drei der Neuinfizierten seien dem Ausbruchsgeschehen im griechischen Restaurant zuzuordnen, wodurch die Zahl der Betroffenen auf 14 steigt.

Die Statistik von Samstag, 24. Oktober:

• Anzahl aktiver Fälle: 75

• davon in den letzten 24 Stunden: 13

• davon stationär: 6

• schwere Verläufe: 1

• Infizierungen der letzten sieben Tage: 61

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 56,4

• Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 324

• Gestorbene insgesamt: 4

• Genesene insgesamt: 245

• davon in den letzten 24 Stunden: 0