Mehrfacher Vergewaltiger in Jena gesucht - Polizei fahndet mit Phantombild

Die Kriminalpolizei bittet die Bürger um Mithilfe in zwei Fällen von Vergewaltigung zum Nachteil älterer Frauen. Gesucht wird ein Mann zwischen 30 und 50 Jahren, von mitteleuropäischem Aussehen, etwa 1,80 Meter groß, von schlanker, normaler Figur, mit dunklem, teilweise ergrauten Haar. Er spricht heimischen Dialekt.

Der Mann wird eines schweren Sexualdelikts verdächtigt. Anfang Juli 2019 hatte im Bereich Jena-Ost (Schlegelsberg) ein bisher unbekannter Mann bei einer 82-jährigen, allein wohnenden Frau geklingelt. Er gab an, Mitarbeiter ihres Pflegedienstes zu sein und erlangte dadurch Zutritt zu den Wohnräumen, in denen dann der Übergriff stattfand. Danach flüchtete der Täter. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ausgeschlossen werden, dass der Mann Mitarbeiter des betroffenen Pflegedienstes ist.

Weitere Übergriffe nicht ausgeschlossen

Eine ähnliche Straftat war bereits im Februar 2017 verübt worden. Damals hatte ein Unbekannter in Jena-West (Lutherstraße) bei einer damals 87-jährigen, ebenfalls allein wohnenden Frau geklingelt. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Sozialdienstes zu sein, erlangte er Zutritt zur Wohnung, wo es dann zum sexuellen Übergriff kam. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird angenommen.

Die Kriminalpolizei Jena sucht diesen Mann. Er wird sexueller Übergriffe an älteren Frauen verdächtigt. Foto: Kriminalpolizei Jena / Angelika Schimmel

Trotz intensiver Ermittlungen ist der Täter bisher nicht bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Übergriffe stattfanden, die bisher – möglicherweise aus Scham – der Polizei nicht angezeigt wurden. Deshalb bittet die Polizei, sich auch zu melden, wenn es nicht zu Straftaten kam. Ältere Familienangehörigen und Bekannte sollten befragt werden, da erfahrungsgemäß eine hohe Hemmschwelle zur Mitteilung und Anzeige in solchen Fällen vorliegt.

Der Fahndungsaufruf wird in der Sendung „Kripo Live“ am 5. April dargestellt. Darüber hinaus findet in den betreffenden Wohngebieten eine Plakatierung mit Fahndungsplakaten statt. Von dem Verdächtigen konnte ein Phantombild angefertigt werden. Dieses darf nun aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht werden.

Wer kennt diesen Mann oder eine Person, die Ähnlichkeiten mit dem Phantombild aufweist? Bei wem klingelte ein Mann und gab sich fälschlicherweise als Mitarbeiter eines Pflege- oder Sozialdienstes aus, beziehungsweise als Spendensammler? Wer kann Angaben zu weiteren Straftaten machen?

Hinweise werden erbeten an die Landespolizeiinspektion Jena unter Telefon: 03641/810 oder per Email an: kpi.jena@polizei.thueringen.de