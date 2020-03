Jena vor 30 Jahren: Trauriger Wahlabend, aber viel erreicht

Ein denkwürdiges Datum ist der heutige 18. März für den deutschen Osten: Erstmals konnten die Bürger der DDR die Volkskammer in einer freien Wahl bestimmen. Ermöglicht hatte dies die friedliche Revolution, deren Handschrift auch Hildegund Storch mitgeprägt hat. Als Mitbegründerin des Demokratischen Aufbruchs (DA) war sie eine aktive Zeitzeugin jener Umbruchzeit. 30 Jahre danach stellte sie sich unseren Fragen.

Frau Storch, was bewegt Sie bei dem Datum 18. März?

Das war ein aufregendes Datum. Ich war als Wahlbeobachterin eingesetzt, mein Mann und meine Tochter als Wahlhelfer. Am Vorabend hatten wir noch Besuch aus dem Westen bekommen, der uns nun empfahl, was wir zu wählen hatten. Na sowas hatte uns gerade noch gefehlt.

Eine der Demos In Jena vor gut 30 Jahren: Warnstreik am 15. Januar auf dem heutigen Eichplatz. Foto: Archiv

Sie wollten ja endlich frei wählen.

Na klar. Dafür hatten wir, aufgerüttelt durch die Wahlfälschungen der DDR-Machthaber im Mai 1989, die ganzen Monate gekämpft. Und ich spürte an dem Wahltag, als ich im Wahllokal der damaligen Sparkassen-Filiale gegenüber dem Capitol eingesetzt war, dass jener Tag für viele Menschen etwas ganz Besonderes war. So manch einer kam zur Wahl in bester Sonntagsgarderobe.

Stand die Wahl aber für Sie nicht schon unter einem schlechten Stern?

Leider ja. Denn vier Tage vor der Wahl kam es zu den Enthüllungen über die Stasi-Vergangenheit unseres DA-Vorsitzenden Wolfgang Schnur. Wir waren alle geschockt und wurden überall als Stasi-Partei beschimpft. Das hatte unsere Wahlchancen extrem verschlechtert.

War der Wahlabend für Sie sehr enttäuschend?

Natürlich. Das war sehr bitter, hatten wir doch monatelang schwer gerungen um den demokratischen Neuanfang, um eine freie Gesellschaft. Und die Menschen haben mit ihrer großartigen Wahlbeteiligung von über 93 Prozent ja auch klar bekundet, wie wichtig ihnen diese erste freie Wahl war. Aber mit 0,9 Prozent der Stimmen war sie für den DA freilich enttäuschend. In Jena lagen wir noch etwas besser mit 3,17 Prozent, in Albrecht Schröters Wahlkreis – der spätere Jenaer OB gehörte damals noch zum DA – sogar mit fast acht Prozent.

Wären die Chancen des DA besser gewesen, wenn er schon zur CDU gehört hätte?

Wir haben lange unsere Selbstständigkeit mit Zähnen und Klauen verteidigt. Schließlich wollten wir nicht untergehen in der großen Partei, die für uns damals eben noch die alte Blockpartei war, sondern selbst die Gesellschaft gestalten, wie wir uns das in der Aufbruchzeit der friedlichen Revolution vorgenommen hatten.

Plakat zur Wendezeit: Wunsch nach neuen und freien Parteien Foto: Frank Döbert

Wie sind Sie eigentlich zum DA gekommen?

Ich war dabei, als sich am Abend des 15. Oktober 1989 die neuen Parteien und Bewegungen in der Jenaer Stadtkirche vorgestellt hatten. Für den DA sprachen Albrecht Schröter und Edelbert Richter. Deren Worte überzeugten mich am meisten, zumal sich der DA aus einer christlich-sozialen Strömung heraus entwickelt hatte.

Also machte ich mit und engagierte mich als stellvertretende Vorsitzende des DA in Jena bis zu seinem Ende am 30. September 1990, als er in der CDU aufging.

Hatten Sie damals nicht Angst? Es gab schließlich noch den alten Machtapparat.

Ja, sicher. Aber ich habe mir gesagt: Jetzt müssen wir endlich etwas selber tun, Augen zu und durch. Vielleicht war ich damals auch etwas naiv, habe die Gefahren ausgeblendet. Aber ich hatte auf Arbeit als Restauratorin für archäologisches Kulturgut an der Universität viel Zustimmung. Und auch mein Chef zeigte sich neutral gegenüber meinem politischem Engagement.

Gingen Sie auch zu den Demos in Jena?

Natürlich. Ich war bei jeder Demo und Kundgebung dabei. Auch viele andere Veranstaltungen, Diskussionsrunden und manches mehr habe ich mit meiner Familie besucht. Es war eben eine sehr bewegte Zeit, in die ich mich unbedingt einbringen wollte.

Wie ging es nach der Wahl für Sie weiter?

Es wurde sehr schwer für uns, es kam zu einem Aderlass. Albrecht Schröter trat kurz danach aus und wechselte zur SPD. Und unser Vorsitzender in Jena, der Mathematik-Professor Gerd Wechsung, war viel auf Dienstreisen und bekam zudem noch einen Ruf an eine US-amerikanische Universität. So oblag es mir als Stellvertreterin, alles neu zu ordnen und die Kommunalwahlen am 6. Mai für den DA vorzubereiten.

Sie gingen in die Kommunalpolitik?

Zunächst gingen wir eine Listenverbindung mit der CDU in Jena ein. Ich kandidierte für die nun erstmals frei zu wählende Stadtverordnetenversammlung und wurde auch gewählt. Wir waren 35 Abgeordnete, wovon 15 aus den Reihen des DA kamen. Deshalb bestanden wir auch darauf, dass sich die Fraktion offiziell CDU-DA nannte. Ich wurde deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Schaffte es der DA auch in die Stadtregierung?

Ja, wir konnten mit Holger Migula den Dezernenten für Ordnung und Sicherheit stellen. Ich selbst gehörte dem Stadtparlament die gesamte erste Wahlperiode ab 1990 an.

30 Jahre später: Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Der Slogan des DA hat sich erfüllt: Ein wieder hergestelltes Thüringen, ein geeintes Deutschland und Europa als unserer Vaterland. Ich fühle mich ganz als Europäerin.

Es erschien auch ein Buch von Ihnen. Gibt es Einblicke in diese Umbruchzeit?

Das Buch war für mich sehr wichtig. Ich habe es mir von der Seele geschrieben. Es schildert nicht nur die Geschichte des DA in Jena, sondern auch, wie ich mit meinem ganzen Herzen bei diesem Umbruch dabei gewesen bin.

Hildegund Storch: „Die Geschichte des Demokratischen Aufbruchs in Jena und Umgebung“, Schriftenreihe d. Stadtmuseums Jena, ISBN 978-3-942176-43-9