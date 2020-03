Jena. Trotz des schönen Wetters haben am Samstag die Menschen in Jena die Einschränkungen akzeptiert. Die Fallzahl steigt auf 114.

AS

AS

Jenaer akzeptieren Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch am Wochenende

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer akzeptieren Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch am Wochenende

Bis Samstagabend wurden in Jena 114 Corona-Fälle registriert. Es gab vier Neumeldungen, das waren nur halb so viele wie am Tag zuvor. Fünf Personen werden aktuell stationär behandelt, eine Person leidet unter einem schweren Krankheitsverlauf, informierte die Stadtverwaltung.

Diese dankte den Jenaer Bürgern, dass sie trotz des sonnigen Wetters allgemein sehr diszipliniert die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung des Virus befolgten.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche bedankte sich zudem bei dem Pflegeteam des Universitätsklinikums Jena, das zu einem Einsatz in die von Corona besonders betroffene Lombardei aufgebrochen ist. Dieses starke Zeichen habe ihn persönlich sehr ermutigt, dass zusammen diese Krise durchgestanden werden könne, erklärte er.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog