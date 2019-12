Rebecca und Tom Schilke mit Tochter Nora Luise (geboren am 4. Dezember um 0.54 Uhr, 3540 Gramm und 52 Zentimeter)

Jena. Die Babys der Woche am Jenaer Universitätsklinikum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Babys: Nora hat sich Zeit gelassen

Zur Familie Schilke aus Jena gehört seit Mittwoch das Töchterchen Nora Luise. Um 0.54 Uhr erblickte das Baby im Kreißsaal des Universitätsklinikums Jena das Licht der Welt. Nora wog 3540 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Personal hier im Klinikum. Unsere erste Tochter habe ich auch schon hier zur Welt gebracht. Auch damals waren wir zufrieden. Deshalb gab es für uns auch keine Alternative bei der Auswahl des Klinikums“, sagte Rebecca Schilke (30).

Am Freitag kurz nach dem Mittag ging es für die Schilkes nach Hause. Ehemann Tom, Inhaber einer Tennisschule in Jena, war pünktlich gekommen, um seine Frau und seine Tochter abzuholen. Das Familienglück komplett macht die fast zwei Jahre alte Tochter Clara. „Unsere Große hatte sich sehr gefreut, als sie ihr Schwesterchen zum ersten Mal gesehen hatte. Sie meinte nur: Nora. Hause“, sagte Rebecca Schilke.

Die vergangenen Tage verliefen nicht gerade ruhig ab. Am 30. November war bei den Schilkes noch eine Feier angesagt. Tom hatte Geburtstag, er wurde 36 Jahre alt. Mit dabei war Rebeccas jüngere Schwester Riccarda (26). Sie ist auch Mutter. „Ich hatte schon die Sorge, dass Noras Geburt genau auf Toms Geburtstag fallen würde. Zum Glück hat sich die Kleine Zeit gelassen“, sagte die stolze Mutter.

Und dann rückte plötzlich der Nikolaus-Tag immer näher. „Da war meine nächste Sorge, dass Noras Geburtstermin ausgerechnet auf dieses Datum fällt. Jetzt ist sie aber am 4. Dezember geboren. Das ist nahezu perfekt. Jetzt darf sie sich gleich zweimal über das eine oder andere Geschenk freuen, zuerst an ihrem Geburtstag und dann zum Nikolaus.“

Ihren Mann Tom lernte sie, wie konnte es auch anders sein, beim Tennisspielen kennen. 2017 gab es die Hochzeit in Jena. Vor kurzem feierten sie ihren zweiten Jahrestag.

Ihre Lieblingssportart war und ist aber das Turnen. „Schon mit sechs Jahren bin ich über meine Eltern zum Turnen gekommen. Erst war ich beim TuS Jena und später bei der TSG Jena.“ Rebecca Schilke brachte es dabei zu einem Landesmeistertitel im Mehrkampf bei den Seniorinnen.

Von Beruf ist sie Lehrerin. Sie unterrichtet an der Staatlichen Gemeinschaftsschule Wenigenjena in Jena-Ost in den Fächern Sport und Englisch. „Lehrerin zu sein, das war mein Wunschberuf, da ich schon immer gut mit Kindern umgehen konnte.“

Die Schilkes fühlen sich in Jena wohl. „Es ist einfach die Umgebung. Jena ist eine kleine, aber auch vergleichsweise wieder große Stadt. Man kann mobil sein, auch ohne Auto. Das ist genau unser Ding“, sagte die stolze Mutter.

Einen anderen Lebensmittelpunkt als Jena könnte sie sich deshalb im Moment gar nicht vorstellen. „Meinem Mann geht es genauso. Wir haben hier unsere Familien. Hier haben wir unsere Freunde und unseren Bekanntenkreis. Und beruflich sind wir beide auch gut aufgestellt.“

Die Zahl der Geburten am Jenaer Klinikum ist am Freitag für das Jahr 2019 auf 1344 geklettert. Zum gleichen Zeitpunkt 2018 waren es 1394 Geburten.