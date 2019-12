Wasser im Labortest am Staatlichen berufsbildenden Schulzentrum Jena-Göschwitz (SBSZ).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Berufsschule erhält Bildungspreis

Für ein Nachhaltigkeitsprojekt wurden jetzt Auszubildende an der Staatlichen berufsbildenden Schulzentrum Jena-Göschwitz (SBSZ) ausgezeichnet. In einer Projektwoche stellten sie Arbeitsgruppen zu Themen wie Wasser, Lärm, Müll und Energie auf die Beine, weil sie sich gefragt hatten, was sie selbst für besseren Klimaschutz beitragen können. Sie sammelten sie Müll oder untersuchten mit Experten von Jenawasser Proben aus der Saale.

Mit einer anschließenden Präsentation der Ergebnisse konnten sie Ausbildungsbetriebe, Schulleitung und Kooperationspartner von einer Fortführung des Projektes im nächsten Ausbildungsjahr überzeugen, teilt die Stiftung Bildung mit, die nun am Mittwoch den Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“, dotiert mit 5000 Euro, an die Schule übergibt. Insgesamt waren 29 Projekte nominiert, von denen drei ausgezeichnet wurden. Die Stiftung Bildung finanziert sich über Spenden und leitet sie nach eigenen Angaben über ein „Netzwerk von Kita- und Schulfördervereinen dorthin, wo die besten Ideen auf Umsetzung warten“.