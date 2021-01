Jena Kürzungen stoppen: Etwa 80 Menschen protestierten an ungewöhnlicher Stelle gegen das Haushaltssicherungskonzept der Stadt.

Jenaer Bündnis sieht Reiche in der Verantwortung

Zwischen den Hecken und Gartenzäunen der Schillbachstraße fand am Samstagnachmittag eine Kundgebung des Bündnisses "Kürzungen stoppen" statt. Der Protest richtet sich gegen die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Kürzungen, die vor allem soziale und kulturelle Bereiche treffen sollen. Einschnitte bei Infrastrukturprojekten und Wirtschaft sind hingegen nicht geplant. Dass vor allem bei denjenigen gespart werde, „die eh schon aufs Geld achten müssen“, sei ungerecht, meinte ein Bündnisvertreter auf der Kundgebung. „Was sind das für Prioritäten, in der man die Anhebung der Gewerbesteuer von vornherein ausschließt, aber bei Jenabonus streicht?“

Das Bündnis plädiert stattdessen für eine Umverteilung, weswegen man die Kundgebung im Landgrafenviertel abhielt, wo laut Pressemitteilung „einige der reichsten Menschen Jenas in ihren Villen residieren“. Diese wolle man „auf ihre Verantwortung hinweisen“. Etwa 80 Menschen folgten dem Aufruf und füllten die enge Straße unterhalb des Landgrafen.

"Fehlender Respekt vor der menschlichen Privatsphäre“

Die Ortswahl hatte schon im Vorfeld für ablehnende Kommentare gesorgt. Unter anderem kritisierte Carsten Müller, der stellvertretende Werkleiter von Jenakultur, in einem Facebookbeitrag „fehlenden Respekt vor der menschlichen Privatsphäre“ und sah die Aktion auf einer Stufe mit „Querdenkern, die sächsischen Ministerpräsidenten Hausbesuche abstatten“.

Im Vergleich dazu blieb die Kundgebung in der Schillbachstraße jedoch ruhig. Die Aktivisten betonten vor Ort auch, dass die Aktion nur als „symbolischer Hinweis auf Reichtum“ zu verstehen sei und niemanden stigmatisieren solle. Weitere Protestaktionen plant das Bündnis am Montag auf dem Holzmarkt und am Mittwoch zur Stadtratssitzung. Eigenen Angaben zufolge stehen Vereine, Gewerkschaften, Mieter-Organisationen und zivilgesellschaftliche Initiativen hinter dem Protestbündnis.