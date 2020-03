Jena. In den Jenaer Clubs und Musikkneipen ist es still geworden. Doch in der Szene ist viel Bewegung. Der Solidaritätsaufruf der Clubs findet reges Echo.

Jenaer Club-Fans kaufen Solidaritäts-Tickets

Am Mittwoch vor drei Wochen gab’s im Kassablanca mit Techno, House, Bass und Breaks noch einmal ordentlich was auf die Ohren beim Clubabend „Schöne Freiheit“. Seitdem ist es ganz still geworden in dem beliebten Club für junge Leute und Musik-Fans. Und nicht nur hier. Auch im Rosenkeller, im Café Wagner, im F-Haus oder im KuBa sind seither die Mikrofone und Scheinwerfer ausgeschaltet, stehen die Plattenteller still. In den Szene-Kneipen dürfen weder anregende Musik gespielt, noch solche Getränke ausgeschenkt werden. „Das wegen Corona verhängte Veranstaltungsverbot bringt die ganze Clublandschaft in Jena und Umgebung in Schwierigkeiten“, sagt Adrian Kietzmann, im Kassa verantwortlich für Konzerte und vieles mehr. Keine Konzerte, keine Discoabende, keine Workshops – keine Besucher. Keine Einnahmen.

„Das ist für uns schon schwer. Dabei sind wir in der komfortablen Lage, von der Stadt finanzielle Unterstützung zu bekommen. Doch 50 Prozent unseres Budgets müssen wir durch Eintrittsgelder erwirtschaften“, erklärt er. „Doch Clubs, die ganz ohne Förderung auskommen müssen, sind noch mehr gebeutelt“, sagt Kietzmann. Bei denen bestehe die Gefahr, dass sie die Corona-Epidemie nicht überleben. Die gesamte Szene sei sich der schwierigen Situation bewusst – und habe sich deshalb schnell zusammengesetzt. „Dabei haben wir überlegt, wie wir das Überleben der Szene in Jena schaffen können – und sind auf die Idee gekommen, unsere Besucher, Fans und Freunde mit ins Boot zu holen“, berichtet Kietzmann. Denn die dürften wohl auch großes Interesse haben, dass es auch nach Corona noch eine Musik- und Clubszene gibt in ihrer Stadt. Die Jenaer sind auf die Klub-Soli-Tickets der Ticket-Plattform Tixforgigs aufmerksam geworden. Über die Plattform, über die sonst Konzertkarten verkauft werden, können ab sofort Solidaritäts-Tickets für die Jenaer Konzertveranstalter erworben werden. Ersatztermine werden organisiert „Wir haben drei verschiedene Spendenmöglichkeiten für unsere Fans geschaffen, das Klub-Soli-Ticket 5, 10 und 25.“ Mit den Tickets für fünf oder zehn Euro werden sie gebeten, das Geld als Spende für die kommenden, schwierigen Wochen und Monate zu geben. „Wenn auch ohne direkte Gegenleistung, ist ihnen hier unser aller ewiger Dank garantiert und sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand der Szene“, sagt Kietzmann. Mit dem „Klub-Soli-Ticket 25“ bekommt man, wenn das kulturelle Leben wieder anläuft, Zutritt zu einer Veranstaltung in einer der teilnehmenden Spielstätten. Davon ausgenommen sind lediglich ausverkaufte Veranstaltungen. „Wie wir das dann genau organisieren, müssen wir noch bereden“ sagt Kietzmann. Dem Kassa sei es schon gelungen, für verschiedene Konzerte, die abgesagt werden mussten, Ersatztermine für den Herbst mit den Künstlern zu vereinbaren. Bukahara/Farafi, die Folk- und Reggae-Band, hat für September zugesagt, ebenso Northern Lite. Auch die spanische Band „Toundra“, die den Stummfilmklassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“ live vertont, kommt im September nach Jena. Ätna will im Oktober ein Konzert geben. Bis dahin hoffen die Clubbetreiber auf die Solidarität ihres Stammpublikums und von Musikfreunden überhaupt. Und das offenbar nicht vergeblich. „In den ersten drei Tagen haben wir schon mehr als 300, fast 400 Leute überzeugen können, uns mit einer Spende zu helfen. Hoffen wir, dass sich das weiter herumspricht“, sagt Kietzmann – und spricht dabei nicht nur für das Kassa, sondern für alle Einrichtungen, die sich für die Aktion zusammengefunden haben, das KuBa, Café Wagner, Trafo, Rosenkeller, F-Haus, Muna, Med-Club & Kassablanca. Und auch die Plattform TixForGigs, die selbst massiv unter den Folgen der Veranstaltungsabsagen leidet, werde mit 50 Cent von jeder Spende unterstützt. „Nur durch die Vielfalt der einzelnen Klubs kann die Szene das sein, was sie ist“, ist das Credo der Akteure. Dafür helfe jeder Spendenbetrag. Spenden per Klub-Soli-Ticket: https://www.tixforgigs.com/ de-DE/Event/34741/