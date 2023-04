Jenaer Initiativen fordern Friedensperspektive ohne Waffen

Jena. Mit dem Ostermarsch wollen Jenaer Initiativen am Samstag, 8. April, ein Zeichen für Abrüstung, Frieden und Menschenrechte setzen.

Es sei letztlich immer die Bevölkerung, die den Preis der Kriege bezahle, sagt Angelika Hesse von der Friedensgruppe Jena. Schon im vergangenen Jahr wurde in Jena ein Ostermarsch organisiert, an dem etwa 300 Menschen teilnahmen, und auch in diesem Jahr will ein beites Bündnis aus Jenaer Gruppen und Initiativen einen Ostermarsch initiieren, dem sich jeder Mensch anschließen kann, der ein Zeichen für Frieden, Abrüstung und Menschenrechte setzen möchte.

Natürlich stehe der Ostermarsch erneut unter dem Zeichen des Krieges in der Ukraine. Doch, so Larissa Schein von der Kurdistan-Soligruppe, auch im Jemen, im Sudan, in Syrien und Afghanistan und weiteren Ländern der Welt schwelen teilweise seit vielen Jahren Kriege, werden Menschen unterdrückt. Leidtragend sei stets die Zivilgesellschaft. Gewinner lediglich die Rüstungsindustrie. Man müsse sich stets vergegenwärtigen, dass es Staaten seien, die Kriege schaffen, so Larissa Schein. Sie hoffe, dass es Gesellschaften sind, die Frieden schaffen können.

Rückzug Russlands muss das Ziel sein

Immer tiefer bewege man sich hinein in eine Rüstungsspirale, die durch eine „bipolare Welt“ entstehe, sagt Sabine Lötzsch vom Friedenskreis Jena (vormals Trägerkreis Rüstungskonversion Jena). Die Nato, die Staaten, der Westen auf der einen Seite und die östliche Hemisphäre auf der anderen. Sie fordert daher ein Durchbrechen der Rüstungsspirale und eine „multipolare Welt“. „Die vordringlichste Aufgabe muss es sein, alles zu unternehmen, um das Blutvergießen so schnell wie möglich zu beenden“, so Lötzsch. Mit dem Ostermarschen verbinde man also die Forderung nach einer „ernsthaften diplomatischen Initiative für einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen.“ Diese Forderung stelle man an die europäischen Regierungen und die internationale Staatengemeinschaft.

Der Rückzug Russlands und das Ende des von Russland begonnenen völkerrechtswidrigen Krieges müsse das Ziel sein – ob dazu Waffenlieferungen das richtige Mittel sind, wird jedoch von den Jenaer Friedensgruppen in Frage gestellt. Ernsthafte Bemühungen seitens der Bundesregierung für eine Friedensperspektive ohne Waffen vermisse man. Diplomatische Mittel müssten stärker forciert werden. Lötzsch zitiert hier die UN-Charta, in der die gegenseitige Verpflichtung festgehalten ist, Konflikte friedlich zu lösen. Ob sie ernsthaft an die Möglichkeit zielführender Verhandlungen glauben? Es habe durchaus schon Möglichkeiten zu Verhandlungen gegeben, sagt Angelika Hesse. Diese seien jedoch ausgeschlagen worden. Dass Russland zu Verhandlungen bereit sei, sei etwas, das nicht gern weitererzählt werde, so Lötzsch.

Kein Platz für Antidemokraten und Nationalisten

Gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise müsse man das internationale Aufrüsten kritisieren. Krieg sei der größte Klimakiller, so Angelika Hesse. Die Ressourcen, die jetzt weltweit in die Aufrüstung und in Kriege gesteckt würden, brauche die Weltgemeinschaft viel dringender, um der Klimakrise zu begegnen. Im Aufruf zum Ostermarsch der Jenaer Gruppen heißt es: „Statt immer mehr Geld für Aufrüstung auszugeben“, brauche es eine soziale Energiewende, die einhergehe mit der Verbesserung von Arbeitsbedingungen im Pflege- und Gesundheitsbereich, moderne Bildungseinrichtungen und die notwendige Verkehrswende. „Die soziale Teilhabe aller Menschen ist uns wichtiger als die nukleare Teilhabe Deutschlands in der Welt.“

Für Larissa Schein ist eines klar: „Frieden funktioniert nicht mit Abschottung und Nationalismus.“ Frieden und Antifaschismus würden zusammengehören. Für Menschen aus dem „nationalistischen und antidemokratischen Spektrum“ sei beim Ostermarsch kein Platz.

Ostermarsch am Samstag, 8. April, 14 Uhr: Kundgebung auf dem Holzmarkt mit anschließendem Ostermarsch durch die Stadt