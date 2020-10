Jenaer Knochenfunde sind kein Fall für die Kriminalpolizei

Bei den Knochenfunden vom Mittwochnachmittag auf der Baustelle für die neue Sportschwimmhalle in Lobeda-West handelt es sich um Knochen, die ein Fall für das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit Sitz in Erfurt sind. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit Straftaten aus der jüngeren Vergangenheit oder gar mit ungeklärten Kriminalfällen.

„Wir sind damit raus. Das ist kein Fall mehr für die Kripo, selbst dann nicht, wenn sich doch noch herausstellen sollte, dass da ein Mensch vor vielleicht 3000 Jahren mit einem Ast erschlagen wurde. Auch dann werden wir die Sache nicht mehr verfolgen“, sagte der Leiter des Kommissariats 1 in der Kriminalpolizeiinspektion Jena, Herr Pohl, gegenüber unserer Zeitung.

Die Kriminalisten aus der Jenaer Dienststelle hatten bereits Mittwochabend nicht nur das Institut für Rechtsmedizin der Universität Jena für die mögliche Untersuchung der Funde eingeschaltet, sondern auch das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. „Dass es sich um menschliche Knochen handelte, konnte man schon vor Ort schnell sehen. Die Knochen wirkten aber sehr alt, deshalb waren wir bei der Beurteilung der Fundstücke zweigleisig verfahren. Am Ende stellte sich heraus, dass das richtig war“, sagte der Kommissariats-Leiter. Am Donnerstag folgte dann die Bestätigung von den Fachleuten. Bei den Knochen handelt es sich um deutlich ältere Funde. Es waren nicht nur Knochen von Menschen, sondern auch von Tieren. Wie alt die Funde sind, ist jetzt Angelegenheit der zuständigen Grabungstechnikerin vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Am Donnerstagvormittag schaute sich der Jenaer Stadtarchäologe Matthias Rupp die Fundstelle an.

Er ließ den Bereich auf dem Gelände in Lobeda-West sichern. „Die weiteren Arbeiten auf dem Baufeld sind möglich. An der Stelle, wo der Baggerfahrer bei seinen Tiefbauarbeiten auf die Knochen gestoßen ist, darf erst einmal nicht gearbeitet werden“, sagte der Kripo-Mann.

Am Mittwochabend wurde an der Fundstelle noch vermutet, dass die Knochen aus den 1950er oder 1960er Jahren stammten. In dieser Zeit stand auf dem Gelände der jetzigen Baustelle eine Schweinemastanlage. Seit Anfang der 1970er Jahre befand sich auf der Fläche das Kulturzentrum Neulobeda-West.