Jenaer Künstlerhilfe wirbt 8000 Euro ein

Die von Kirchenkreis und Jenakultur initiierte Jenaer Künstlerhilfe hat bei den Musikalischen Andachten und durch private Spenden insgesamt über 8000 Euro für Jenaer Künstler eingeworben. So wollen die Initiatoren jenen Menschen helfen, die durch die Pandemiesituation erhebliche oder gar komplette Einnahmeeinbußen zu verzeichnen hatten.

„Es gab den gesamten Sommer und Herbst über eine überwältigende Spendenbereitschaft bei den Musikalischen Andachten, aber auch durch private Spenden. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen, die gespendet haben, bedanken, besonders aber auch bei den Musikern, die bereit waren, für ihre Kollegen auf Einnahmen zu verzichten und die Musikalischen Andachten zu gestalten“, sagt Initiator Johannes Schleußner (Kirchenkreis). Sechs Künstlerinnen und Künstler seien bereits mit Spenden bedacht worden. Da die Spendenbereitschaft so hoch gewesen sei, konnte der Auszahlungsbetrag auf 600 Euro verdoppelt werden. Insgesamt waren es über 20 Ensembles und Musiker, die mitgewirkten. Darunter auch die Ocatvians. Schleußner selbst ist Mitglied des Ensembles.

Die Musikalischen Andachten in Lobeda und in der Stadtkirche finden weiterhin statt. „Das im Frühjahr entstandene Format wird von Musikern wie Gottesdienstbesuchern wirklich sehr gut angenommen,“ sagt Johannes Schleußner. „Da wir für die Künstlerhilfe nicht mehr sammeln, kommt die gesammelte Kollekte nun im größeren Umfang als zuvor den Musikern zu Gute, die den Gottesdienst gestalten.“ Am Samstag musizieren ab 17.30 Uhr Sabine Neuß, Gesang, und Robert Krainhöfner, Saxophon, in der Musikalischen Andacht in der Lobedaer Peterskirche. Die Sonntagsvesper in der Stadtkirche ab 18 Uhr wird vom Vokalensemble 9/8 und Ingo Reimann an der Orgel gestaltet.

Bewerbungsunterlagen: www.kirchenkreis-jena.de/offene-kirche. Auch können Bewerber unter johannes.schleussner@kirchenkreis-jena.de nachfragen.