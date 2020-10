Jenaer Mittelständler als digitaler Vorreiter ausgezeichnet

Das mittelständische Jenaer Unternehmen Rooom AG ist mit dem „Digital Champions Award East“ ausgezeichnet worden. Das Unternehmen wurde für seine innovativen 3D-, AR- und VR-Lösungen geehrt. AR steht für augmented reality (erweiterte Realität), VR für virtuelle Realität.

Dass die Leistung in diesem Bereich geehrt worden sei, „freut uns sehr und wir hoffen, dass wir unsere Bekanntheit durch die Auszeichnung weiter ausbauen können“, sagt Geschäftsführer Hans Elstner. Da Digitalisierung auf vielen Ebenen stattfindet, wird der Preis insgesamt in vier Kategorien vergeben. Neben der Rooom AG erhielten in diesem Jahr drei Unternehmen und Initiativen aus Berlin den regionalen Award East. Die Bandbreite an digitalen Innovationen ist groß: Sie reicht von der Konzeptionierung eines Pflegeroboters für Senioren über die Lösung zur komplett virtuellen Besichtigung von Co-Living-Räumen, Augmented- und Virtual-Reality-Lösungen bis hin zu einer digitalen Plattform für optimalen Vertriebserfolg.

3D-Inhalte erstellen, bearbeiten und online präsentieren

Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe können die Plattform der Rooom AG nutzen, um 3D-Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und online zu präsentieren. Die Technologie sei einfach einzusetzen, ermögliche beste Ladezeiten und sei im Vergleich zu ähnlichen Lösungen sehr flexibel und kostengünstig einsetzbar. Auf der Onlineplattform des Anbieters stehen verschiedene Produkte im 3D-Bereich zur Verfügung. Darunter eine eigene Scan-Lösung, mit deren Hilfe Produkte leicht selbstständig in virtuelle 3D-Modelle konvertiert und anschließend auf der eigenen Website präsentiert werden können.

Der Preis ist eigenen Angaben zufolge Deutschlands größter branchenübergreifender Award im Bereich Digitalisierung. Das Gemeinschaftsprojekt von Deutscher Telekom und Wirtschaftswoche bietet erfolgreichen Digitalisierern aus dem Mittelstand eine Bühne.