Jenaer Musikschüler erfolgreich bei internationalen Wettbewerben

Trompetenschüler Anton Hoppe von der Jenaer Musik- und Kunstschule. Am Klavier wurde er von Mariya Horenko begleitet.

Jena. Mit Klavier und Trompete überzeugt haben Elsa Johanna Staemmler und Anton Hoppe.

Gleich zwei Schüler der Musik- und Kunstschule Jena durften sich jetzt über Erfolge bei internationalen Wettbewerben freuen.

Der 2. Internationale Carl-Maria-von-Weber-Klavierwettbewerb für junge Pianisten fand am 16. und 17. Oktober in Dresden statt. Die elfjährige Elsa Johanna Staemmler aus der Klavierklasse von Helga Assing hat sich in der jüngsten Alterskategorie einer starken Konkurrenz gestellt. Der Wettbewerb hat das Ziel, jungen Pianistinnen und Pianisten eine internationale Plattform zu bieten, wo sie sich begegnen, präsentieren, voneinander lernen und auf internationaler Ebene vergleichen können. Das hat Elsa hervorragend genutzt und sich einen zweiten Preis erspielt.

Die junge Pianistin Elsa-Johanna Staemmler Foto: Musikschule

Diese Erfahrung durfte auch der Trompetenschüler Anton Hoppe aus der Klasse von Anatoli Michaelis machen. Beim 3. Internationalen Trompetenwettbewerb in Bad Säckingen nahm er als einziger Thüringer teil. Dieser Wettbewerb wird auf besonders hohem Niveau ausgetragen. Anton absolvierte das Wertungsvorspiel mit einer sehr guten Leistung, unterstützt durch die ausgezeichnete Klavierbegleitung von Mariya Horenko, urteilte Katrin Paninski von der Musik- und Kunstschule.