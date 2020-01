Jenaer Philharmonie künftig ohne Intendanz

Die Unterschrift ist getrocknet, der Vertrag mit der Stadt unterschrieben: Simon Gaudenz, Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie, hat gestern seinen Vertrag mit der Stadt Jena bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 verlängert.

Damit habe die Stadt ihre Möglichkeiten voll ausgeschöpft, sagt Jonas Zipf, Werkleiter von Jenakultur. Er verweist auf den im Gang befindlichen Umbruch der Philharmonie hin zu einem zukunftsfähigen Orchester. Dabei habe man mit dem Chefdirigenten Gaudenz einen ausgezeichneten Partner, betont der Jenakulturchef. Es sei in den ersten drei Spielzeiten von Gaudenz in Jena – in der ersten Spielzeit noch als designierter Generalmusikdirektor – deutlich geworden, dass er das Orchester weiterbringe. Man spüre förmlich, dass er brenne für die Institution Philharmonie. So sei nicht nur die künstlerische Seite seine Sache, sondern auch das Verständnis für Organisation und Management. Er erfülle die Erwartungen, dass die Philharmonie mehr in die Stadt hin­einwirke, neue Spielorte und neue Hörerkreise erschließe.

Simon Gaudenz (links) hat seinen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Jenakulturchef Jonas Zipf ist sehr zufrieden. Foto: Michael Groß

Das sehen offenbar auch die meisten Musiker so. Das Votum des Orchesters sei noch überzeugender ausgefallen als das erste vor seinem Amtsantritt 2017, berichtet der stellvertretende Solo-Trompeter und Orchestervorstand Alexander Suchlich. „Wir haben alle das Gefühl, dass Simon Gaudenz uns künstlerisch weiterbringt. Er hilft uns, unser Leistungspotenzial noch besser auszuschöpfen.“

So kann der Generalmusikdirektor in Ruhe und Zielstrebigkeit mit Orchester und Chören weiterarbeiten. Aber was ist mit dem leeren Stuhl der Intendanz? Der soll auch weiter leer bleiben. „Mit dem Zukunftskonzept haben wir eine klare Leitungsstruktur umrissen“, sagt Jonas Zipf. Die Philharmonie sei Teil des städtischen Eigenbetriebes Jenakultur, werde von ihm geführt, besitze mit dem Generalmusikdirektor einen künstlerischen Leiter und mit Ina Holthaus eine Leiterin des Orchester- und Chorbüros mit Management-Aufgaben. Eine extra Intendanz sei nicht mehr nötig.

Jonas Zipf macht aber auch auf die nächste Aufgabe aufmerksam – die Weiterführung der Verhandlungen zur Orchesterfinanzierung mit dem Land Thüringen. Man kämpfe für höhere Zuschüsse des Landes. Die betragen derzeit 1,7 Millionen Euro jährlich bei einem Etat von über sechs Millionen Euro, was im Vergleich zu den höheren Zuschüssen für andere Orchester einfach zu wenig sei. Der Etat sei schon relativ niedrig dank des bis 2024 geltenden Haustarifvertrages.