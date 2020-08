Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Saale-Horizontale wächst weiter

Die Saale-Horizontale, eine der Hauptattraktionen um Jenas Natur zu erleben, geht in die „Verlängerung“. Die bisherigen 72 Kilometer Wandervergnügen werden um 18 Kilometer erweitert.

Gründe für die Verlängerung des Qualitätswanderwegs sind der Anschluss der Saale-Horizontale an das geplante Naturerlebniszentrum auf dem Schottplatz im Jenaer Forst sowie an das Orchideengebiet im Leutratal.

Die Wegstrecke verläuft zu 90 Prozent auf schon bestehenden ausgewiesenen Wanderwegen, wie dem roten und gelben Wanderweg beziehungsweise dem Lutherweg. Der Weg wird durch Wegemarken und entsprechende neue Schilder an Wegweisern erkenntlich gemacht. Auf Grundstückseigentümer, über deren Flur die Saale-Horizontale künftig führt, kommen keine zusätzlichen Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten zu, da laut Thüringer Waldgesetz, Paragraf 6, das Betreten und Befahren des Waldes auf eigene Gefahr geschieht – das gilt auch für gekennzeichnete Wege und Pfade.

Von der Papiermühle führt zukünftig die neue Wegstrecke über das Schaftal und den Münchenrodaer Grund über die „Wachteldelle“, vorbei an „Kahles Höhe“, in Richtung Langetal zum Bismarckturm. Von dort verläuft die SaaleHorizontale zwischen Heinzelmännchen-Wiese und Jahn-Wiese zum Forstturm und biegt dann am Schottplatz in südliche Richtung zum Ernst-Haeckel Stein ab. Dort kann man eine fantastische Aussicht auf das bewaldete Lebetal und Jena genießen. Entlang eines schmalen Pfads biegt der Weg ins Lebetal, einen frischen Buchenwald, in Richtung Ammerbach ab. Vor Ammerbach verläuft die Saale-Horizontale am oberen Hang zwischen Waldkante und bunt blühenden Kalktrockenrasen mit herrlichen Ausblicken auf die Ortschaft Ammerbach. Bänke laden hier zur Rast ein.

Über Nennsdorf folgt man der Beschilderung ins Kleinertal und wandert durch lichten Wald hinauf Richtung Cospoth. Dort säumen bunte Blumenwiesen den Weg, der Blick reicht zum Fuchsturm und bis zur Leuchtenburg.