Jenaer Seniorenbüro hilft online weiter

Ältere und Vorerkrankte sind aufgerufen, soziale Kontakte komplett zu vermeiden. Für diese schwere Zeit hat das Jenaer Seniorenbüro einige Tipps zu digitalen Angeboten für Senioren auf seiner Website zusammengestellt. Damit man nicht gänzlich auf soziale Kontakte verzichten muss, wird zum Beispiel verständlich erklärt, wie man sich mit WhatsApp oder Facetime per Video unterhalten kann. Außerdem gibt es kostenlose Online-Vorträge und App-Empfehlungen. Zudem bieten ehrenamtliche Mitarbeiter Sprechstunden für Laptop-Fragen per Fernwartung an.

www.seniorenbuero-jena.de/aktuelles oder Telefon 03641/310 00 92