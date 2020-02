Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer startet Online-Petition für „Regierung aus Fachleuten“

Als Privatmann hat Martin Berger eine Online-Petition gestartet. „Stellt Euren politischen Zugriff auf die Regierungsämter hintan und ermöglicht für zwei Jahre eine Regierung aus parteilosen Fachleuten!“, lautet sein Appell an die Bürger im Land.

1. Warum haben Sie diese Petition ins Leben gerufen?

Die Polarisierung in der Politik ist schlimm und ich glaube, dass man einfach eine pragmatische Idee zum Wohle des Landes diesem Dauerstreit entgegensetzen muss. Zumal Neuwahlen nicht der Ausweg sind: Stellen Sie sich doch einmal in dieser Situation einen Wahlkampf vor! Er wird geprägt sein von Schmutzkampagnen und Beschimpfungen. Und dann haben wir am Ende ein ähnlich festgefahrene Situation im Landtag? Diese Lähmung schadet dem Land. Und ich erkenne wirklich nicht, dass sich dieser schlimme Zustand in absehbarer Zeit verbessern wird.

2. Wenn Sie auf Fachleute bauen: Bedeutet das, dass Politiker keine Fachleute sein können?

Nein, das bedeutet das nicht. Wir haben gerade eine extreme Ausnahmesituation. Ich will einen Weg aufzeigen, wie wir das Problem lösen können: Der Landtag wählt mit breiter Mehrheit einen Parteilosen zum Ministerpräsidenten. Und der bildet sein Kabinett aus Fachleuten. Nach zwei Jahren kann dann ein neuer Landtag gewählt werden. Dieser wählt dann wieder Politikerinnen und Politiker in Regierungsämter. Politik übrigens findet in den zwei Jahren trotzdem statt, nämlich da, wo sie vor allem hingehört: im Landtag.

3. Wie geht es mit der Online-Petition weiter?

Ich habe sieben Wochen Zeit, um ein Quorum von 1500 Stimmen zu erreichen. Dann wird daraus eine offizielle Eingabe an den Petitionsausschuss des Landtags. Aber vielleicht muss ich gar nicht so lange warten. Vielleicht findet eine breite Mehrheit die Idee so gut, dass sich umgesetzt wird.

Interessierte finden die „Petition Regierung aus Fachleuten für Thüringen“ von Martin Berger auf openpetition.de über die Suchfunktion.