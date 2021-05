Jenaer Universität befasst sich mit Diversität

Jena. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligt sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Diversity-Tag am 18. Mai.

Diversität betont die Gleichwertigkeit und die Gemeinsamkeiten aller Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit. Sie überwindet Grenzen, weitet den Blick, wirkt inklusiv und stärkt somit den Zusammenhalt. Wie andere Bereiche der Gesellschaft bereichert sie auch das Studium und die Arbeitswelt an einer Uni enorm. Um das zu unterstreichen, beteiligt sich die Friedrich-Schiller-Universität Jena auch in diesem Jahr am bundesweiten Diversity-Tag am 18. Mai – und hat ihre Aktivitäten sogar auf vier Tage ausgeweitet.

Vom 18. bis 21. Mai bietet das Vizepräsidium für wissenschaftlichen Nachwuchs und Gleichstellung der Uni Jena ein Programm an, das es gemeinsam mit dem Diversitäts- und dem Gleichstellungsbüro der Universität erarbeitet und organisiert hat. Alle Workshops finden digital statt. Interessierte können sich bis zum 18. Mai für die Veranstaltungen anmelden.

Weitere Informationen und Anmeldung für die Veranstaltungen unter: www.uni-jena.de/tdv2021