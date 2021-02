Jenaer Wetter-Extreme: Vom Winter in den Sommer springen

Die Aufnahme entstand am 8. Februar auf den Kernbergen, an der Horizontale zwischen Kupferplatte und Studentenrutsche.

Von einem strengen Winter direkt in den Sommer: Als ob wir den Frühling übersprungen hätten, so wirken die 360-Grad-Bilder, die der Jenaer Fotograf Marco Rank gemacht hat. Die Aufnahmen entstanden auf den Kernbergen, auf der Horizontale zwischen Kupferplatte und Studentenrutsche. Und zwar am 8. Februar bei minus 8 Grad und am 21. Februar bei 21 Grad Celsius.