Still ruht noch der See. Doch ab Montag, 1. Juni, begrüßen die Jenaer Bäder im Jenaer Südbad alle Freibadfans für den Start in die Sommersaison.

Jena. Mit dem Online-Ticket ins Freibad: So funktioniert der Eintritt ins Jenaer Südbad und Ostbad in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.

Jenas Bäder öffnen: Wir beantworten die wichtigsten Fragen

Baden gehen unter freiem Himmel: Von Montag an können sich Freibadfans im Jenaer Südbad (bei momentan etwa 18 Grad Wassertemperatur) abkühlen. Im Ostbad ist das Freibadvergnügen voraussichtlich ab dem 15. Juni möglich. Ebenso öffnet die Strandbar „Strandschleicher“ kommende Woche ihre Tore. Doch wie kommen die Badegäste zu ihrem Ticket vorab und was ist noch zu beachten in der Corona-Krise? Die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wann kann ich mein Tagesticket im Onlineshop kaufen?

Sie können die Tagestickets im Onlineshop jeweils nur an dem Tag kaufen, an dem Sie auch das Freibad besuchen. Ein vorzeitiger Kauf ist nicht möglich. Der Ticket verkauf startet jeweils 0 Uhr des aktuellen Tages.

Was muss ich beim Kauf eines Tagestickets beachten?

Aufgrund der Gästelimitierung und um die Warteschlangen zu minimieren, müssen die Besucherströme am Einlass in die Freibäder reguliert werden. Besucher sollten schon beim Ticketkauf entscheiden, zu welcher Uhrzeit sie in das Freibad gehen werden. Sie müssen nicht die genaue Uhrzeit angeben, aber sich für ein jeweils einstündiges Zeitfenster zwischen 10 und 18 Uhr entscheiden. Es ist dann wichtig, dass sie innerhalb der ausgewählten Zeit den Eingang des Bades passieren.

Gilt mein Ticket jeweils nur für einen Tag?

Ja, Ein Onlineticket ist beschränkt auf einen bestimmten Tag und gilt nur für das gewählte Öffnungszeitenfenster.

Kann ich spontan entscheiden, in welches Freibad ich mit meinem Onlineticket gehe?

Die Tickets gelten entweder für das Ostbad oder das Südbad. Darüber entscheiden Besucher während des Kaufvorgangs. Sie können also mit einem gekauften Onlineticket für das Südbad nicht ins Ostbad gehen und umgekehrt.

Ich habe keinen Online-Zugang zum Webshop der Bäder und möchte mir eines der limitierten Tickets direkt an der Freibad-Kasse kaufen. Kann ich mit EC-Karte zahlen?

An den Kassen vor Ort können Besucher nur bar zahlen, EC-Karten und andere Geldkarten werden nicht akzeptiert.

Kann ich in dieser Saison eine Zehnerkarte erwerben und dann entscheiden, wann ich ins Freibad gehe?

Leider nein. Aufgrund unseres notwendigen Hygieneplans und der damit verbundenen limitierten Badegäste pro Freibad, können in dieser Saison keine Zehnerkarten angeboten werden. Noch vorhandene Zehnerkarten aus dem Vorjahr können Besucher allerdings nutzen und direkt vor Ort gegen ein Tagesticket eintauschen.

Kann ich eine Saisonkarte für die Freibäder erwerben?

Ja, allerdings werden diese nicht über den Onlineshop angeboten, sondern sind vor Ort an der Kasse erhältlich.

Komme ich mit meiner bereits erworbenen Familien-Abocard in die Freibäder und wenn ja, wie mache ich das?

Ja, Besucher können ihre Familien-Abocard für beide Freibäder nutzen – egal ob Ostbad oder Südbad und egal an welchem Tag. Dafür kommen Besucher einfach bei jedem Freibadbesuch an die Kasse und erhalten gegen Vorlage der Abocard ein gültiges Tagesticket.

Ist auch in diesem Jahr der Ticketkauf für meinen Freibadbesuch über die App „Mein Jena“ möglich?

Ja, die Bädergesellschaft arbeitet gerade dran. Voraussichtlich ab 15. Juni können Besucher über die App ihr Freibadticket kaufen.

Was ist neben dem Onlineticket-Kauf die wichtigste Änderung beim Freibadbesuch in diesem Jahr?

Die GmbH bittet Besucher, sich zwingend an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln auf der Liegewiese, den Spielplätzen und auch im Wasser zu halten, damit das Zusammenkommen funktioniert. Sie hat hat überall entsprechende Hinweise angebracht, an denen sich Besucher orientieren können.

Gibt es eine Mundschutzpflicht und bis wohin geht diese?

Eine Maskenpflicht gilt nur in den Warteschlangen vor der Kasse, in den Toiletten und beim Freibad-Kiosk. Ansonsten gibt es im Freibad keine Maskenpflicht.

Tickets: https://shop.jenaer-baeder.de/