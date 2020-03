Jenas erstes Inklusionsfestival muss verschoben werden

Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, es wäre ein wunderbarer Ort gewesen: ein Ort zum Verweilen, ein Ort, um mit Freuden etwas zu essen oder zu trinken, Musik zu hören oder sich über jenes Festival zu informieren, das Ende April seine Premiere erleben sollte. Während das Inklusionsfestival immerhin um ein Jahr verschoben werden konnte, ist der Traum vom Festivalzentrum im Herzen der Stadt erst einmal geplatzt. Dazu passt das doppelbödige Motto des Festivals: „Mit Behinderungen ist zu rechnen.“

Ein weiterer Burger-Brater? Während zumindest im Sommer ein neuer Mieter aus der Gastronomie sein Glück versuchen will, nutzte Jenakultur die Gunst des Augenblicks: Der Eigenbetrieb handelte günstige Konditionen für die Räume am Holzmarkt (ehemals Intersport) aus und fand mit Michael Carl alias „Carlos“ vom Strand 22 einen kreativen Kopf, der sich bereit erklärte, die Räume zu möblieren und dann gastronomisch zu betreuen. „Carlos hat sofort zugesagt“, sagt Jonas Zipf. „Ein bisschen überlegt habe ich schon“, sagt Carlos.

Lokalitäten zum Auf- und wieder Abbauen

Michael Carl war schon pop-up-mäßig unterwegs, da gab es die Idee der Pop-up-Stores noch gar nicht. Schneebrettbar oder eben Strand 22 sind saisonale Angebote, die aufgebaut und dann wieder abgebaut werden. „Das sind wir also seit Jahren gewohnt.“

Mehr als 500 Quadratmeter wollten bespielt werden: Holzelemente, Kübel mit großen Palmen, Zwischenwände aus Glasbausteinen, Bar, Café und Außenbewirtschaftung sowie eine Bühne für die Kleinkunst im Obergeschoss. Ein schöner Plan hängt an einer Wand: So hätte es aussehen können. Und weil es ja ein Zentrum für das Inklusionsfestival sein sollte, überwachte Christoph Schaffarzyk das, was zumindest barrierefrei gestaltet werden sollte und musste.

„Mia Koro“ sollte das Zentrum übrigens heißen – ein zum Thema passender und schöner Name. „Mein Herz“ lautet die deutsche Übersetzung aus der Plansprache „Esperanto“, die einen inklusiven Ansatz verfolgt.

Generell wäre die zentrale Lage genau das gewesen, was das Anliegen von Jenakultur ist: zu zeigen, dass allen Inklusion sehr wichtig sein muss, da sie in den unterschiedlichen Lebensphasen und -situationen auch die betrifft, die sich zunächst oder zeitweise nicht für betroffen halten.

Zentrale Lage des Zentrums als wichtiger Aspekt

Die Möbel, die Carl hat bauen lassen, sind glücklicherweise modular und können auch anderswo und später zum Einsatz kommen. Etwa 500.000 Euro stehen als Geld für das Festival, das von Bürgerstiftung und Jenakultur gemeinsam gestemmt wird, zur Verfügung. Die Bürgerstiftung musste das Geld einwerben, wobei die größte Einzelsumme mit 200.000 Euro von der Aktion Mensch stamme. Das Festival, das einen umfassenden Ansatz von Inklusion verfolgt und auch zum Beispiel Gleichberechtigungsforderungen der LGBTQ-Bewegung (Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender) berücksichtigen will, wird sicherlich auch in einem Jahr nichts von dem angestrebten Niveau einbüßen. Ob Michael Carl dann noch Teil des Teams sein wird, ist noch nicht ganz klar.

„Natürlich ist es traurig zu scheitern. Aber das Scheitern gehört auch zum Leben“, sagt er über eine Arbeit, die ihn zweieinhalb Monate beschäftigte. Das steckt viel Herzblut drin – Mia Koro.