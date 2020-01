Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Stadtrat kann AfD-Antrag nicht kippen

Hin und her in Sachen AfD-Beschluss: Der Jenaer Stadtrat hatte es am Mittwoch zunächst mit klarer Mehrheit abgelehnt, über einen Beschlussantrag der AfD zu reden. Die AfD wollte beschließen, dass „alle Arten des politischen Extremismus, die die freiheitliche demokratische Grundordnung in Frage stellen, bekämpft werden müssen“. Lothar König (Bürger für Jena) hatte beantragt, den Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen, da er selbstverständlich sei.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) ergriff kurz darauf das Wort und sagte: „Wir müssen sehr aufpassen, es kann Auswirkungen für die Zukunft haben, wenn Anträge per Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung genommen werden.“ Auf Antrag von FDP-Fraktionschef Alexis Taeger gab es daraufhin eine Auszeit mit Hauptausschusssitzung, in der befunden wurde, der Beschluss zur Tagesordnung war unzulässig. Das von König beantragte Herunternehmen war deshalb hinfällig und das Thema kam dran. Nach Auffassung der AfD zeigt „nicht nur der zurückliegende Landtagswahlkampf, dass die Hemmschwelle für politisch motivierte Gewalt immer weiter absinkt.“ Diese reichte von Sachbeschädigungen bis hin zu Morddrohungen gegen Vertreter aller politischen Lager. Der Stadtrat solle klarstellen, dass dies nicht gehe.