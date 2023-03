Jenas Universität geht ihrer eigenen Geschichte au den Grund

Jena. In einem Forschungsprojekt zum Collegium Jenense erforscht die Uni Jena ihre Gründungsgeschichte. Nun erschienen dazu die ersten Ergebnisse.

Die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) veröffentlicht den ersten Teil des Forschungsprojekts zum Collegium Jenense.

Vor mehr als 450 Jahren gründete sich dort die Universität. Jetzt versucht ein interdisziplinäres Forscherteam der FSU, die Geschichte der Gründungsstätte nachzuvollziehen. Das Projekt startete vor fünf Jahren. Im Jenaer Verlag Vopelius erschien nun der erste Teil der Forschungsergebnisse“.

Er beschäftigt sich mit den Grab- und Gedächtnismalen der Universität. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Friedrich-Schiller-Universität, des Max-Planck-Instituts und der Thüringer Forschungsstelle für Regionalgeschichte. Innerhalb des Collegium Jenense gab es eine Kollegienkirche, in der Professoren bestattet worden, erklärt Enrico Paust Koordinator des Forschungsprojekts. Wenn es eine solche Kirche innerhalb der Universität gab, sei es durchaus üblich gewesen Professoren dort zu bestatten. Außerdem war die Kollegienkirche für einige Jahre ein Studentenwohnheim.

Studentenzimmer und Grabstätten vor 50 Jahren ausgegraben

Bei dem Umbau und Wiedererrichtung der Kirche seien einige der Zimmer einfach überbaut worden, so Paust. Sowohl die Grabstätten als auch die Studentenzimmer, wurden bereits vor 50 Jahren ausgegraben. Jetzt wolle man sie aber noch einmal unter Berücksichtigung aller archäologischen Funde neu auswerten, sagt Paust.

Dadurch sei nicht nur eine Beschreibung der Baumaßnahmen innerhalb des Collegiums möglich, sondern auch eine Rekonstruktion des studentischen Lebens in den ersten Jahren der Universität, so die Universität. Außerdem könne man so das Leben der Mitglieder der Universität mit der restlichen Bevölkerung zu der Zeit vergleichen.

Bereits Ende des vergangenen Jahres gab es dazu eine Ausstellung im Hauptgebäude der FSU.