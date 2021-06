Jena. Ausstellung in der Jenaer Stadtkirche

Die Künstlerin Michal Fuchs bringt sich mit einem ungewöhnlichen Kunstwerk in das Themenjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein. Ihre Installation „Der wandernde Jude“ wird vom 22. Juni bis 25. Juli in den Räumlichkeiten der Stadtkirche Jena gezeigt. Die Mexikanische Dreimasterblume – mit dem englischen und hebräischen Namen „Der Wandernde Jude“ – ist Teil der Installation, die auf die Verwurzelung jüdischen Lebens in der Geschichte und Gesellschaft anspielt.