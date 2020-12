Jugendliche bewerfen Passanten mit Glasflaschen - Gruppe fordert von Polizei Musikbox zurück

Jena. Eine Gruppe Jugendlicher ist schon wieder in Jena auffällig geworden: Sie haben nicht nur Passanten mit Glasflaschen beworfen, sie stellten sich außerdem mit lauter Musik vor die Polizeiwache.

In Jena haben mehrere Jugendliche Passanten mit Glasflaschen beworfen und einen Busfahrer bedroht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zogen die Jugendlichen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag grölend durch die Jenaer Innenstadt. Als sie ein Busfahrer aufforderte, aufzuhören die Passanten zu bewerfen, bedrohten sie ihn ebenfalls mit einer Flasche. Es wurde niemand verletzt.

Die vier Jugendlichen sind alle männlich und zwischen 14 und 16 Jahre alt. Sie wurden begleitet von mehreren gleichaltrigen Mädchen. Laut Polizei fing alles damit an, dass die Jugendlichen am Donnerstagnachmittag mit lauter Musik vor der Polizeiwache gestanden und die Herausgabe einer Musikbox gefordert hatten.

Gruppe war in den vergangenen Wochen bereits auffällig geworden

Gegen vier Uhr morgens wurden die Jugendlichen an ihre Betreuungspersonen und Eltern übergeben. Die Polizei erstattete mehrere Anzeigen, u.a. wegen Bedrohung.

Die Gruppe der vier Jugendlichen sei in den vergangenen Wochen bereits mehrfach straffällig geworden, so die Polizei. Es handele sich um „jugendliche Intensivtäter“. Zum Teil wohnen sie in Jugend- oder Betreuungseinrichtungen.

