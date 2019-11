Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Leute klären Jugendliche in Jena über Aids auf

Jena. Seit zehn Jahren gibt es den von ausschließlich Jugendlichen gestalteten Verein „Jugend gegen Aids“ mit Sitz in Hamburg. Am Wochenende machten die Mitglieder und Helfer Station in Jena in den Räumen des FC Carl Zeiss Jena. Maximilian Wolf (26) aus Jena, der aber seit 2016 in Stuttgart wohnt, hatte den Kontakt hergestellt. „Ich bin Mitglied beim FCC. Ich kenne Trautl. Wir hatten uns im Sommer über den Termin unterhalten. Die Räume waren an diesem Wochenende frei. Dann ging alles sehr schnell“, sagte Wolf. Mit Trautl meinte er den Pressesprecher des FC Carl Zeiss Jena, Andreas Trautmann.

Am Sonnabend und Sonntag ließen sich 20 Jugendliche, alle im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, von Fach-Referenten rund um das Thema Sexual-Krankheiten in mehreren Seminaren schulen. Das Besondere: Die Referenten waren auch Jugendliche. „Unser Ziel ist es, dass diese jungen Leuten das Thema mit Gleichaltrigen besprechen und thematisieren“, so Wolf. Das soll nach Möglichkeit in der Schulzeit erfolgen, als Ergänzung für den Biologie- und Ethik-Unterricht. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Thema zwar zum Unterrichtsstoff gehört. Es wird aber oft nur angerissen – und dann oft zu wissenschaftlich. Und wenn dann noch Lehrer oder Lehrerinnen vor der Klasse stehen, gibt es nicht selten Berührungsängste und Hemmschwellen, dass sich die jungen Leute auch dem Thema öffnen“, so Wolf. Dass unter den 20 Jugendlichen, die aus Schulen aus Jena und Stadtroda kamen, fast nur Mädchen waren, ist nicht ungewöhnlich, wie die Vertreter des Vereins erklärten.

Seit Anfang des Jahres gibt es einen deutschlandweiten Touren-Plan. In der Vorwoche waren die Referenten in Wiesbaden. Am nächsten Wochenende geht es nach Leipzig. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir mit den Jugendlichen auch weiterhin Kontakt halten. Sie bekommen Lehrmaterial mit und viele Unterlagen“, sagte Wolf.

Dass es beim Thema Sexual-Krankheiten Nachholbedarf an den Schulen gibt, meinten auch Leoni und Lena vom Stadtrodaer Gymnasium. „Es ist wichtig, dieses Thema unseren Mitschülern näher zu bringen. Wir sind die Generation, die Aids besiegen kann“, sagte Leoni. Ihre Mitschülerin Lena will sich dafür stark machen, dass am Stadtrodaer Gymnasium ein Kondom-Automat aufgestellt wird.